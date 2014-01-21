《台湾重要政经日程》--1月21日

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
===================今日重要政经消息=============================
1/21(二)
-- 9:00 2014年天下经济论坛。
-- 9:30 工研院IEK〞2014年制造业景气展望第一季〞记者会。
--10:00 交通部新春记者会。
--11:00 行政院临时院会，会后举行记者会。
--11:30 中华信评举行受评机构2014年信用展望记者会。
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1/22(三)
--8:30 主计总处公布12月季调失业率，上月为4.15%。
1/23(四) *--14:00 全球与台湾房市泡沫研讨会。
--16:00 经济部公布12月工业生产指数，上月年减0.12%。
1/24(五)
--央行代标售103/3期20年公债，金额300亿台币，29日发行。
--16:10 央行公布M2货币总计数年增率，11月为年增6.05%。
1/27(一)
--14:00 友达 投资人说明会。
1/29(三)
--8:30 主计总处公布去年第四季GDP年增率概估值，第三季年增率为1.66%。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/6(四)
-- 8:30 主计总处公布1月消费者物价指数(CPI)，12月为年增0.33%。
--16:10 台湾央行公布1月底外汇存底，12月底为4,168.11亿美元。
2/10(一)
--16:00 台湾财政部公布1月出口/进口金额年变动率，12月出口年减1.9%、进口年增10.1%。
2/11(二)
--央行标售103/4期五年期公债，金额400亿台币，14日发行。
2/20(四) *--16:00 经济部公布1月外销订单，12月年增7.4%。
--16:10 台湾央行公布第四季经常帐/国际收支金额。第三季经常帐顺差149.1亿美元。
2/21(五)
--央行标售103/5期30年期公债，金额300亿台币，26日发行。
--央行标售103-3期国库券，天期273天期，金额预定250亿台币，24日发行。
2/25(二)
--央行标售103/6期10年期公债，金额400亿台币，3月3日发行。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
3/26(三)
--央行标售103-4期国库券，预计金额250亿台币，天期364天期。27日发行。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
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