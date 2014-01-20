《全球汇市》欧元兑美元稍稍脱离两个月低点，ECB干预传闻打压欧元

标题新闻：穆迪称，2017年台湾银行业者的资产质量指标和利润率料将改善
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纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3557 1.3539 +0.13 -1.37 1.3745
美元/日圆 104.22 104.29 -0.07 -1.03 105.30
欧元/日圆 141.32 141.20 +0.08 -2.36 144.73
美元/瑞郎 0.9096 0.9099 -0.03 +1.88 0.8928
英镑/美元 1.6446 1.6421 +0.15 -0.66 1.6556
美元/加元 1.0950 1.0960 -0.09 +3.11 1.0620
澳元/美元 0.8807 0.8778 +0.33 -1.19 0.8913
新西兰元/美元 0.8251 0.8257 -0.07 +0.55 0.8206
澳元/日圆 91.800 91.550 +0.27 -2.18 93.850
新西兰元/日圆 86.020 86.110 -0.10 -0.45 86.410
英镑/日圆 171.44 171.25 +0.11 -1.66 174.33
澳元/新西兰元 1.0669 1.0621 +0.45 -1.65 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军/高琦/洪曦/王洋; 审校 艾茂林/白云/隋芬/杜明霞)
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。