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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 17:57 BJT

《全球汇市》欧元兑美元稍稍脱离两个月低点，ECB干预传闻打压欧元

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3557 1.3539 +0.13 -1.37 1.3745

美元/日圆 104.22 104.29 -0.07 -1.03 105.30

欧元/日圆 141.32 141.20 +0.08 -2.36 144.73

美元/瑞郎 0.9096 0.9099 -0.03 +1.88 0.8928

英镑/美元 1.6446 1.6421 +0.15 -0.66 1.6556

美元/加元 1.0950 1.0960 -0.09 +3.11 1.0620

澳元/美元 0.8807 0.8778 +0.33 -1.19 0.8913

新西兰元/美元 0.8251 0.8257 -0.07 +0.55 0.8206

澳元/日圆 91.800 91.550 +0.27 -2.18 93.850

新西兰元/日圆 86.020 86.110 -0.10 -0.45 86.410

英镑/日圆 171.44 171.25 +0.11 -1.66 174.33

澳元/新西兰元 1.0669 1.0621 +0.45 -1.65 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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