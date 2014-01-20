更新版 1-台湾货币市场：资金情势趋紧微推升短票利率，银行拆借态度保守

标题新闻：穆迪称，2017年台湾银行业者的资产质量指标和利润率料将改善
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 美国市场休市外商资金供给有限
* 本周银行拆借态度谨慎
* 短票利率微幅走高 (更新拆款数据及存单细节)
记者 林妙容
路透台北1月20日 - 台湾银行间短率周一在平稳中呈小幅趋升压力。银行间资金调度人士指出，时序逼近农历年关，加上美国金融市场休市，外商供应资金有限，令寻求资金拆入的银行调度稍感难度，拆款利率虽仍维持平稳，但对资金情势较敏感的短票利率则已走升。
中型银行资金调度人士表示，市场的资金供应者--外商银今日因无外汇交割款，部位平平难有闲钱释出，加以本周许多银行预计都将陆续回补积数，使得银行操作心态保守，预料本周资金情势将偏紧，各银行以小进小出为主。
〞感觉有一些人出来找钱，但拆款利率是没什么动，毕竟年内的钱都只有几天。〞一家大型银行交易员说。
市场人士指出，今日各银行的周转金仍算充足，但受心态趋于保守影响不愿积极拆借，预估本周的短期拆款市况平稳，以各家银行自身的部位微调为主，并以申报央行存单为灵活的调整工具之一。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，与上日收盘价相同；今日区间在0.295-0.410%，上日价位区间为0.295-0.400；一周拆款利率在0.380-0.430%，上日则为0.378-0.43%。
**短票利率趋升**
短票市场方面，今日受银行资金调度更加保守影响，短票利率高端微幅走高0.5基点，资金缺口弥平难度较平日略提高，但还不致于找不到钱。市场人士预料本周短票利率高端有持坚机会，农历年关前均须小心以对。
〞中小型银行今天买票资金有一点缩手...资金调度有难度，但努力一点还可以。〞一大型票券商交易员称。
另一大型票券商交易员指出，由于公司暂时不调高利率，部分银行乾脆不买票或少买，但民间法人的资金供应仍十分充足，本周将持续观察市场的资金供应状况。
今日跨农历年的短票利率区间在0.61-0.625%，上交易日在0.61-0.62%，年内短天期利率在0.58-0.60%，则与上日大致相同。
台湾央行今日共发行2,086.5亿台币存单，相较存单到期2,104.8亿台币，存单发行余额减18.3亿。
本周存单到期总额为1兆585亿台币，其他交易日存单到期情况为：周二863亿台币、周三644.3亿台币、周四3,368.5亿台币以及周五3,604.4亿台币。
拆款中心 资料显示，周一超额准备为130亿台币，累计超额准备为负990亿，加计前期1%的超额准备为负33亿台币。
**债券RP利率持稳**
债券市场附买回(RP)利率大致平稳，尽管今日有公债交割，农历年前投信也陆续将走钱，不过整体市场资金仍充裕，大致无碍调度。
今日财政部发行103/2期五年期公债，金额351亿台币。
交易员表示，虽然今日有公债发行，证券、票券商资金偏少，不过还可以拆款因应，利率大致稳于近期既有水位。而农历年前由于企业的资金需求较高，债券型基金为求水位平稳、好调度，大都维持偏宽裕的资金水位，因此在承做公债附条件市场时，心态相对保守。
〞投信还在走钱，不过情况还好，他们大概到农历年最后几天，如果还是很滥，才会跨年。〞一位大型票券商交易员表示。
除了今日之外，本周五还将标售20年公债，金额预定300亿台币，29日发行。
证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间0.56-0.57%；农历年前公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%，跨农历年公司债RP利率主要成交区间在0.66-0.68%，与上日相似。
主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.52%，约一至两周天期公司债RP利率交投主要在0.50-0.57%，跨年的债券仍少，但利率大致同于上日区间。
本周较大额的公司债发行有周三的中钢229亿台币。(完) (集体采写 高洁如; 审校 杨淑祯/曾祥进)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。