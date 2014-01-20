更新版 1-台湾货币市场：资金情势趋紧微推升短票利率，银行拆借态度保守

* 美国市场休市外商资金供给有限

* 本周银行拆借态度谨慎

* 短票利率微幅走高 (更新拆款数据及存单细节)

记者 林妙容

路透台北1月20日 - 台湾银行间短率周一在平稳中呈小幅趋升压力。银行间资金调度人士指出，时序逼近农历年关，加上美国金融市场休市，外商供应资金有限，令寻求资金拆入的银行调度稍感难度，拆款利率虽仍维持平稳，但对资金情势较敏感的短票利率则已走升。

中型银行资金调度人士表示，市场的资金供应者--外商银今日因无外汇交割款，部位平平难有闲钱释出，加以本周许多银行预计都将陆续回补积数，使得银行操作心态保守，预料本周资金情势将偏紧，各银行以小进小出为主。

〞感觉有一些人出来找钱，但拆款利率是没什么动，毕竟年内的钱都只有几天。〞一家大型银行交易员说。

市场人士指出，今日各银行的周转金仍算充足，但受心态趋于保守影响不愿积极拆借，预估本周的短期拆款市况平稳，以各家银行自身的部位微调为主，并以申报央行存单为灵活的调整工具之一。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，与上日收盘价相同；今日区间在0.295-0.410%，上日价位区间为0.295-0.400；一周拆款利率在0.380-0.430%，上日则为0.378-0.43%。

**短票利率趋升**

短票市场方面，今日受银行资金调度更加保守影响，短票利率高端微幅走高0.5基点，资金缺口弥平难度较平日略提高，但还不致于找不到钱。市场人士预料本周短票利率高端有持坚机会，农历年关前均须小心以对。

〞中小型银行今天买票资金有一点缩手...资金调度有难度，但努力一点还可以。〞一大型票券商交易员称。

另一大型票券商交易员指出，由于公司暂时不调高利率，部分银行乾脆不买票或少买，但民间法人的资金供应仍十分充足，本周将持续观察市场的资金供应状况。

今日跨农历年的短票利率区间在0.61-0.625%，上交易日在0.61-0.62%，年内短天期利率在0.58-0.60%，则与上日大致相同。

台湾央行今日共发行2,086.5亿台币存单，相较存单到期2,104.8亿台币，存单发行余额减18.3亿。

本周存单到期总额为1兆585亿台币，其他交易日存单到期情况为：周二863亿台币、周三644.3亿台币、周四3,368.5亿台币以及周五3,604.4亿台币。

拆款中心 资料显示，周一超额准备为130亿台币，累计超额准备为负990亿，加计前期1%的超额准备为负33亿台币。

**债券RP利率持稳**

债券市场附买回(RP)利率大致平稳，尽管今日有公债交割，农历年前投信也陆续将走钱，不过整体市场资金仍充裕，大致无碍调度。

今日财政部发行103/2期五年期公债，金额351亿台币。

交易员表示，虽然今日有公债发行，证券、票券商资金偏少，不过还可以拆款因应，利率大致稳于近期既有水位。而农历年前由于企业的资金需求较高，债券型基金为求水位平稳、好调度，大都维持偏宽裕的资金水位，因此在承做公债附条件市场时，心态相对保守。

〞投信还在走钱，不过情况还好，他们大概到农历年最后几天，如果还是很滥，才会跨年。〞一位大型票券商交易员表示。

除了今日之外，本周五还将标售20年公债，金额预定300亿台币，29日发行。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间0.56-0.57%；农历年前公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%，跨农历年公司债RP利率主要成交区间在0.66-0.68%，与上日相似。

主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.52%，约一至两周天期公司债RP利率交投主要在0.50-0.57%，跨年的债券仍少，但利率大致同于上日区间。