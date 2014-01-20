CNH动态：人民币即期小涨，境内外汇差阔至一年最高料吸引套汇

路透香港1月20日 - 香港离岸人民币即期汇价 周一小幅上涨，买盘在尾盘浮现，推动交投平淡的汇价突破至平盘以下。今日公布的中国宏观数据大致与市场预差不多，对汇价难起到明显的拉抬作用。

交易员指出，近日中间价较为反覆，离岸汇价在创新低后暂时缺乏再进一步的动力，短期内料呈区间波动。而离岸与在岸汇差拉大至300点左右，预料会继续吸引套汇交易。

“离岸市场这几天比较平静，客盘有买有卖，量不是太大，没有上周那么明显。”一中资行人士说。

他指出，离岸与在岸汇价差距拉阔，理论上“卖离岸、买在岸”的套汇活动会增加，但这几天还不是特别活跃。

不过，几位市场人士指出，人民币离岸中心逐一成立后，尾盘来自于欧洲，尤其伦敦的买卖盘增加，令汇价在下午4点后常有波动。初期看起来与当地中资行人民币业务的避险需求有关。

本地时间下午5:41时，离岸人民币 报6.0219，盘中区间在6.0230-6.0255，上日尾盘在6.0231。

境内人民币 收低0.04%至6.0527。境外汇价较境内高出308点子，略低于上周触及的一年来最阔332点子。

远期外汇前端持续因于年关前的资金需求，短天期升水仍徘徊在相对高档，但长端则是因为境内升水快速下滑以及近期点心债发行后的相关避险卖盘，长天期远汇升水收缩，使得远汇曲线趋平。

尾盘时，美元/人民币远汇一天升水 报2.8/3.8，上日约在2.01；一年期远汇升水 报566/601，上日约在622。

中国境内外汇掉期市场中，美元兑人民币掉期 CNYXSWP=CFXS 周一继续下挫，一年期美元升水创出2012年4月初以来新低，交易人士认为，主要原因是客盘远期结汇压力引发美元多头止损。

消息人士向路透表示，中国央行试点面向地方法人金融机构的常备借贷便利(SLF)操作，额度总计1,200亿元人民币；当隔夜、七天和14天期回购利率分别高于5%、7%和8%时，地方法人金融机构可向央行申请操做--消息。

中国去年四季度和全年经济增速均为7.7%，基本符合预期。业内人士指出，外需好转加上国内消费稳中有升，将扶助2014年宏观经济继续保持平稳，为深化改革铺平道路，但同时也要关注金融和地方债务领域的风险。 （完）

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