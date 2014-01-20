欧洲已公布经济指标--2014/1/20

标题新闻：穆迪称，2017年台湾银行业者的资产质量指标和利润率料将改善
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第三季 +0.8 f +0.7 f +1.9 f 德国 第四季 +0.25 p +0.3 f -- 法国 第三季 -0.1 f +0.6 r -- 意大利 第三季 持平 f -0.3 f -1.8 f 消费者物价指数(CPI) 英国 12月 +0.4 +0.1 f +2.0 德国 12月 +0.4 f +0.2 f +1.4 f 法国(HICP) 12月 +0.4 持平 f +0.8 意大利(HICP) 12月 +0.3 f -0.3 f +0.7 f 生产者物价指数(PPI) 英国 12月 持平 u -0.2 u-f +1.0 u 德国 12月 +0.1 p -0.1 r -0.5 p 法国 11月 +0.5 p -0.2 r -0.6 p 意大利 11月 -0.1 p -0.8 r -1.8 P 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 8-10月 7.4 7.7 德国 12月 6.9 @ 6.9 @ 法国 第三季 10.9 10.8 r 意大利 11月 12.7 @ 12.5 @ 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。