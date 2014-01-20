美国各类经济指标总览--2014/1/20

标题新闻：穆迪称，2017年台湾银行业者的资产质量指标和利润率料将改善
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美国金融市场今日因马丁路德金纪念日休市。 当前值 前次值 失业率(%) 7.0 (11月) 7.3 (10月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加7.4 (12月) 增加24.1 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (12月) +0.2 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) 持平 (11月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.1 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) -0.5 (12月) +0.4 (11月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.3 (12月) +0.1 (11月) 国内生产总值(GDP)(%) +4.1 (第三季终值) +2.5 (第二季终值) GDP平减指数(%) +2.0 (第三季终值) +1.7 (第二季终值) 零售销售(%) +0.2 (12月) +0.4 (11月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差342.5 (11月) 逆差393.3 (10月修正值) 雇佣成本(%) +0.4 (第三季) +0.5 (第二季修正值) 工业生产(%) +0.3 (12月) +1.0 (11月修正值) 产能利用率(%) 79.2 (12月) 79.1 (11月修正值) 初请失业金人数(万人) 32.6 (1月11日当周) 32.8 (1月4日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 盈余532 (12月) 赤字1,350 (11月) 领先指标(%) +0.8 (11月) +0.1 (10月修正值) 个人所得(%) +0.2 (11月) -0.1 (10月) 个人消费支出(PCE)物价(%) 持平 (11月) 持平 (10月) 消费者信贷(亿美元) 增加123.2 (11月) 增加179 (10月修正值) 企业库存(%) +0.4 (11月) +0.8 (10月修正值) 建筑支出(%) +1.0 (11月) 0.9 (10月修正值) 消费者信心 78.1 (12月) 72.0 (11月修正值) 房屋开工(万户) 99.9 (12月) 110.7 (11月修正值) 建筑许可(万户) 98.6 (12月) 101.7 (11月修正值) 成屋销售(万户) 490 (11月) 512 (10月修正值) 新屋销售(万户) 46.4 (11月) 47.4 (10月修正值) 工厂订单(%) +1.8 (11月) -0.5 (10月) 耐久财(耐用品)订单(%) +3.4 (11月修正值) -0.7 (10月) 供应管理协会非制造业指数 53.0 (12月) 53.9 (11月) 供应管理协会制造业指数 57.0 (12月) 57.3 (10月) 趸售(批发)库存(%) +0.5 (11月) +1.3 (10月修正值) 进口物价(%) 持平 (12月) -0.9 (11月修正值) 出口物价(%) +0.4 (12月) +0.1 (11月修正值) 单位劳工成本(%) -0.6 (第三季初值) +0.5 (第二季修正值) 非农业生产率(%) +1.9 (第三季初值) +1.8 (第二季修正值) 经常账(亿美元) 赤字948.4 (第三季) 赤字966.1 (第二季)
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。