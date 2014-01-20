中国债市：鹏元调降常州永泰丰评级，中小企业集合债代偿风险潜藏

路透上海1月20日 - 中小企业集合债近期成为违约风险高发地，继之前新世纪评级调降了11杨浦SMECN1 发行人之一，上海同捷科技公司的主体评级之后，今日，鹏元资信又调降了11常州中小债 发行人之一，常州永泰丰公司的主体评级。

根据鹏元资信的公告，因经营环境变化，永泰丰化工目前已经停止生产经营，不能及时清偿到期债务，已向常州市新北区人民法院申请重整。经鹏元评定，将永泰丰主体长期等级下调为CC，评级展望维持为稳定。

根据鹏元最近一次于2013年年底的跟踪评级，永泰丰的主体评级为BBB-。

2011常州市中小企业集合债于2011年3月15日完成发行，由常州地区10家中小企业集合发行，总规模为5.08亿元人民币，票面年利率为5.03%，期限为3年期，其中常州永泰丰化工有限公司发行了3，600万元。

该期债券由常州投资集团有限公司提供担保，将于2014年3月15日兑付。

“目前债券偿付的事情由市发改委在统一牵头，具体的情况将按照发改委的指示办。”常州投资集团相关人士在接受路透问询时表示。路透尚未联系上永泰丰相关人士发表评论。

永泰丰公司并不是近期债券市场上第一家被调降发行人评级的集合债。此前2013年12月23日，上海新世纪评级公司公告称，决定将上海杨浦中小企业2011年度第一期集合票据的发行主体之一，上海同捷科技公司的主体评级由A-下调至B。 [ID：nL3T0K40R8]

11杨浦SMECN1当时发行金额为3.35亿元，期限三年，其中同捷公司发行1亿元。

不过根据同捷科技2013年12月23日的公告，因公司现金流较为紧张，短期偿债压力较大，无法按照偿债保障措施及资金偿付安排，在当日将首批应付本金3000万存入偿债专户。