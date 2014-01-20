中国央行：已通过SLF向大型商行提供短期流动性，且明日将进行逆回购

路透北京1月20日 - 中国人民银行周一称，已通过常备借贷便利(SLF)向大型商业银行提供短期流动性。且本周二（21日）还将进行逆回购操作，继续提供短期流动性支持。

央行通过其官方微博表示，针对现金大量投放等节假日因素对市场流动性的影响，行周一已通过常备借贷便利向大型商业银行提供短期流动性。

借鉴国际经验，中国人民银行于2013年初创设了常备借贷便利。主要功能是满足金融机构期限较长的大额流动性需求。对象主要为政策性银行和全国性商业银行。期限为1-3个月。利率水平根据货币政策调控、引导市场利率的需要等综合确定。常备借贷便利以抵押方式发放，合格抵押品包括高信用评级的债券类资产及优质信贷资产等。(完)