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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 18:49 BJT

马来西亚期市：马币走软推升棕榈油至两周高位，但出口不振扯后腿

路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一升至两周最高，因马币疲软引发海外投资者买兴，但棕榈油出口疲弱抑制涨幅，使价格陷于窄幅区间。

马币兑美元 周一下跌0.5%，触及四个多月来最低位3.3145。马币贬值可提振海外投资者及炼油商获利。

不过，棕榈油需求不振给价格构成压力。船货调查机构Intertek Testing Services数据显示，1月1-20日马来西亚棕榈油出口较上月同期下跌15%，因全球最大棕榈油消费国印度减少采购。

另一家调查机构Societe Generale de Surveillance数据显示，同期出口下滑15.5%至743,487吨。

指标4月合约 上涨1.6%收报每吨2,580马币，尾盘时曾触及1月7日以来高位2,585马币。

整体成交量为38,720口，略高于平日的35,000口。

路透分析师王涛说，技术图形显示马来西亚棕榈油了料将测试每吨2,564马币的阻力位，如果过关将上看2,588马币。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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