马来西亚期市：马币走软推升棕榈油至两周高位，但出口不振扯后腿

标题新闻：穆迪称，2017年台湾银行业者的资产质量指标和利润率料将改善
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路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一升至两周最高，因马币疲软引发海外投资者买兴，但棕榈油出口疲弱抑制涨幅，使价格陷于窄幅区间。
马币兑美元 周一下跌0.5%，触及四个多月来最低位3.3145。马币贬值可提振海外投资者及炼油商获利。
不过，棕榈油需求不振给价格构成压力。船货调查机构Intertek Testing Services数据显示，1月1-20日马来西亚棕榈油出口较上月同期下跌15%，因全球最大棕榈油消费国印度减少采购。
另一家调查机构Societe Generale de Surveillance数据显示，同期出口下滑15.5%至743,487吨。
指标4月合约 上涨1.6%收报每吨2,580马币，尾盘时曾触及1月7日以来高位2,585马币。
整体成交量为38,720口，略高于平日的35,000口。
路透分析师王涛说，技术图形显示马来西亚棕榈油了料将测试每吨2,564马币的阻力位，如果过关将上看2,588马币。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。