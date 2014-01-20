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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 18:48 BJT

中港个股：中信证券称已获开展黄金现货合约自营业务及代理的批准

路透香港11月8日 - 中国最大券商--中信证券 周一公告称，已获得开展黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务的批准。这标准着中国证券业已被监管层允许开展贵金属业务。

中信公告表示，已收到中国证监会关于上述业务的无异议函，其中，贵金属现货合约代理业务仅限于向本公司证券经纪业务客户提供贵金属现货合约代理业务。公司将按照监管要求和业务规则开展上述业务。

中信证券去年8月称，拟向中国证监会申请开展上述业务，以扩大经营范围来增强竞争力，提高股东回报。

证券业开展贵金属业务已有实质性进展，去年年底，海通证券、中信证券、中信建投证券、平安证券和申银万国证券5家券商，已获监管层出具的无异议函和上海黄金交易所的批复，可以先通过自营盘开展贵金属交易。

公开资料显示，上海黄金交易所实行会员制组织形式，会员依其业务范围分为金融类会员(含外资银行)、综合类会员和自营类会员。目前会员单位年产金量约占全国的80%，用金量占全国90%，冶炼能力占全国90%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 赵红梅；审校 曾祥进)
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