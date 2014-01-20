中港个股：中信证券称已获开展黄金现货合约自营业务及代理的批准

标题新闻：穆迪称，2017年台湾银行业者的资产质量指标和利润率料将改善
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路透香港11月8日 - 中国最大券商--中信证券 周一公告称，已获得开展黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务的批准。这标准着中国证券业已被监管层允许开展贵金属业务。
中信公告表示，已收到中国证监会关于上述业务的无异议函，其中，贵金属现货合约代理业务仅限于向本公司证券经纪业务客户提供贵金属现货合约代理业务。公司将按照监管要求和业务规则开展上述业务。
中信证券去年8月称，拟向中国证监会申请开展上述业务，以扩大经营范围来增强竞争力，提高股东回报。
证券业开展贵金属业务已有实质性进展，去年年底，海通证券、中信证券、中信建投证券、平安证券和申银万国证券5家券商，已获监管层出具的无异议函和上海黄金交易所的批复，可以先通过自营盘开展贵金属交易。
公开资料显示，上海黄金交易所实行会员制组织形式，会员依其业务范围分为金融类会员(含外资银行)、综合类会员和自营类会员。目前会员单位年产金量约占全国的80%，用金量占全国90%，冶炼能力占全国90%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 赵红梅；审校 曾祥进)
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。