《热点聚焦》中国央行扩大SLF受惠面至中小金融机构，助缓资金结构性失衡

* 中国央行开展地方金融机构SLF操作试点

* 试点额度总计1,200亿元人民币--消息

* SLF受惠面扩大，有助缓和资金机构性失衡

* 央行资金投放更精准，增强货币政策针对性

* 央行并已通过SLF向大型银行提供流动性

路透北京/香港/上海1月20日 - 中国央行周一宣布开展地方金融机构常备借贷便利(SLF)操作试点。原本只面向大型银行的SLF受惠面进一步扩大，有助缓和一直以来的资金结构性失衡问题；且央行还能通过SLF操作，在春节长假前与公开市场一道，平缓资金面的剧烈波动。

市场人士指出，中小银行平时更多扮演的是资金融入方的角色，因此在资金紧张时更显无助，只能待大行流动性转好后才能看到希望，此次SLF操作向中小金融机构开放，能更为精准实施资金投放，增强货币政策的针对性和有效性。

此外，央行并制定了有关指引，明确了再贷款和SLF抵押品的范围、标准、价值评估以及处置等，以规范相关质押品的管理，提升风险管理水平。

而针对现金大量投放等节假日因素对市场流动性的影响，中国央行周一在其官方微博表示，已通过常备借贷便利向大型商业银行提供短期流动性，且周二还将进行逆回购操作，继续提供短期流动性支持。

央行周一晚间发布新闻稿称，自2014年1月20日起，央行在北京、江苏、山东、广东、河北、山西、浙江、吉林、河南、深圳开展常备借贷便利操作试点，由当地央行分支机构向符合条件的中小金融机构提供短期流动性支持。

路透稍早报导援引多位消息人士透露，此次央行批准的试点额度总计1,200亿元人民币，可循环使用。

“是收到文了，有抵押物就能问央行借钱，但基层不太关心，还不知怎么用。”其中一位了解情况的人士表示。

华东一银行交易员称，“城商行、农商行（对SLF的）需求应该挺大的，因为平时主要方向也是（资金）融入，之前SLF都是通过大行的口径来做，大行的实际需求也没有那么多，很多还是放给中小银行了。”

该交易员指出，此举虽对市场整体资金面不会有太大影响，总量还是央行来调控的，但中小银行更有主动权了，肯定是个利好。

北京一券商分析师称，央行这么做应该是为了防范地方的流动性风险爆发，直接输血到结构性短缺的机构。

央行指出，此次开展的部分人民银行分支行SLF试点，是短期流动性调节方式的创新尝试，主要解决符合宏观审慎要求的中小金融机构流动性需求，完善中央银行对中小金融机构提供正常流动性供给的渠道。操作的对象包括城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行和农村信用社四类中小金融机构。

借鉴国际经验，中国人民银行于2013年初创设了常备借贷便利。主要功能是满足金融机构期限较长的大额流动性需求。此前的操作对象主要为政策性银行和全国性商业银行，期限为1-3个月。利率水平根据货币政策调控、引导市场利率的需要等综合确定。常备借贷便利以抵押方式发放，合格抵押品包括高信用评级的债券类资产及优质信贷资产等。

**有助平缓节前资金波动**

另一地方银行交易员则称，通过SLF操作直接把资金发放给中小机构，从而有利于避免大行借SLF等套利的行为；同时，央行地方分行的权力因此亦有明显加强。

消息人士透露，央行总行对试点省级分支机构开展SLF实行限额管理，此次试点的总限额为1,200亿元。试点分支机构可根据流动性需求变化情况向总行上报申请调整限额。此外，试点分支机构已发放的短期再贷款到期收回，不再新发放。

中金公司发布的简评指出，针对四类金融机构的SLF操作是央行在流动性管理上的创新，本次试点对四类金融机构SLF的目的在于避免资金价格的大幅冲高，有利于稳定货币市场。

消息人士并透露，SLF期限分为隔夜、七天和14天三个档次，今年春节前，隔夜、七天和14天三个档次利率暂定为5%、7%和8%，若拆借和回购利率达到或突破上述利率水平时，央行分支机构要按此利率向符合条件的地方法人金融机构提供流动性支持。

不过中金公司亦认为，央行的操作只是根据资金面的情况进行灵活调节，并非主动刻意多投放资金。据了解，央行去年对大型银行投放的SLF在四季度一直处于压缩状态（即到期没有再展期，余额下降）。而本次SLF的额度上限为1,200亿，可能还比不上此前四季度压缩的规模。

另外，从以往的历史数据来看，以2013年为例，这四类金融机构在春节前后净融入资金的规模会显着上升，突破1万亿，甚至接近1.5万亿。1,200亿SLF虽然有助于缓解这四类银行的融资难，但实际作用也不能夸大。预计春节前回购利率可能仍会出现上升，但在上述短期流动性支持下，再度出现“钱荒”的可能性不高。

中国银行间市场周一资金紧势未改，主要回购利率均跳涨逾百点。 由于春节长假前的资金备付高峰逐渐来临，市场流动性已显趋紧迹象。为缓和跨节资金的供需矛盾，中国央行公开市场本周新增21天期逆回购需求申报，以防短期资金面出现剧烈波动。

央行此前曾表示，常备借贷便利是在银行体系流动性出现临时性波动时运用。2013年春节前,中国人民银行通过常备借贷便利解决了部分商业银行因现金大量投放产生的资金缺口；同时，6月份，在货币市场受多种因素叠加影响出现波动时，中国人民银行通过常备借贷便利向贷款符合国家产业政策和宏观审慎要求等的金融机构提供了流动性支持。

央行网站数据显示，2013年6月至9月常备借贷便利操作余额分别为4,160亿、3,960亿、4,100亿和3,860亿元人民币。而截至目前，去年四季度的操作数据尚未正式公布。

此外，2013年1月，立足现有货币政策操作框架并借鉴国际经验，中国人民银行还创设了短期流动性调节工具（Short-term Liquidity Operations,SLO），作为公开市场常规操作的必要补充，在银行体系流动性出现临时性波动时相机使用。

**规范抵押品，管控风险**

央行表示，此次SLF操作试点接受的合格抵押品包括国债、中央银行票据、国家开发银行及政策性金融债、高等级公司信用债等债券资产，通过设置不同的抵押率来控制信用风险。

消息人士并透露，央行此次并发布了再贷款与SLF抵押品管理指引，以规范相关质押品和抵押品的管理。

其中规定，央行接受的再贷款合格抵押品包括证券资产、信贷资产和央行认可的其他合格抵押资产，总行可根据货币政策操作的需要调整合格抵押品的标准。

合格的证券资产抵押品指在中央国债登记结算公司、上海清算所托管的以人民币计价的债券，但不包括借款金融机构及其关联机构发行的债券。

合格的证券资产抵押品包括记账式国债、央行票据、国开行及政策性金融债，中央政府代发的地方债、同业存单、主体信用评级和债券信用评级均为AAA的企业债和中期票据、主体信用评级为AAA，债项评级为A-1的短期融资券和超短期融资券等。

其中央票的基础抵押率为100%，记账式国债的基础抵押率根据剩余期限不同，介于95%－99%间；其他证券资产的基础抵押率，在相同剩余期限国债基础抵押率的基础上减一定百分点确定。

合格的信贷资产抵押品指金融机构对非金融企业和自然人的正常类贷款(按贷款五级分类标准)，但不包括金融机构向管理人员、大股东等内部人以及关联机构发放的贷款。根据期限不同，基础抵押率在50%－70% 之间。