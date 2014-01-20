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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 19:32 BJT

东南亚股市：泰股受政治因素影响收低，外资卖超持续

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 383.93 -1.49 -0.39 -1.14 388.37

新加坡 3128.79 -18.54 -0.59 -1.22 3167.43

马来西亚 1807.59 -5.42 -0.30 -3.18 1866.96

泰国 1289.99 -5.42 -0.42 -0.67 1298.71

印尼 4431.57 19.34 +0.44 +3.68 4274.18

菲律宾 6005.60 18.51 +0.31 +1.97 5889.83

越南 553.67 10.08 +1.85 +9.72 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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法股CAC-40指数 (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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