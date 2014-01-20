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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 20:21 BJT

国际油市：亚洲180-cst燃料油升水触及一周低位，黏度价差收窄

路透新加坡1月20日 - 亚洲燃料油市场周一相对持稳，但180-cst燃料油因供应数量高于预期而小跌至一周低位，使得上周曾触及多月高点的黏度价差为之收窄。

180-cst燃料油现货较新加坡报价升水每吨下跌0.31美元，至2.13美元，2月180-cst和380-cst互换价差收窄1美元至每吨11.25美元。

“今天180-cst市场有点压力，但我认为市场并没有那么短缺，”新加坡一位交易商说。

行业消息人士说，BP可能需要180-cst来做为调和油。BP已经买进16万吨180-cst燃料油。

“他们的调和油库存可能吃紧，”新加坡另一位交易商说。

现货交易方面，Gunvor出售给BP两万吨180-cst燃料油，2月6-10日交付，每吨价格614美元。

嘉能可卖给维多公司两万吨180-cst燃料油，2月7-11日交付，每吨价格612美元。

嘉能可卖给维多公司两万吨180-cst燃料油，2月12-16日交付，每吨价格611美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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