国际油市：亚洲180-cst燃料油升水触及一周低位，黏度价差收窄

标题新闻：穆迪称，2017年台湾银行业者的资产质量指标和利润率料将改善
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路透新加坡1月20日 - 亚洲燃料油市场周一相对持稳，但180-cst燃料油因供应数量高于预期而小跌至一周低位，使得上周曾触及多月高点的黏度价差为之收窄。
180-cst燃料油现货较新加坡报价升水每吨下跌0.31美元，至2.13美元，2月180-cst和380-cst互换价差收窄1美元至每吨11.25美元。
“今天180-cst市场有点压力，但我认为市场并没有那么短缺，”新加坡一位交易商说。
行业消息人士说，BP可能需要180-cst来做为调和油。BP已经买进16万吨180-cst燃料油。
“他们的调和油库存可能吃紧，”新加坡另一位交易商说。
现货交易方面，Gunvor出售给BP两万吨180-cst燃料油，2月6-10日交付，每吨价格614美元。
嘉能可卖给维多公司两万吨180-cst燃料油，2月7-11日交付，每吨价格612美元。
嘉能可卖给维多公司两万吨180-cst燃料油，2月12-16日交付，每吨价格611美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。