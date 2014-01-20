国际油市：亚洲石脑油裂解价差继续小幅上扬，触及三个交易日高位

标题新闻：穆迪称，2017年台湾银行业者的资产质量指标和利润率料将改善
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路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周一继续小幅上扬，触及三个交易日高位每吨139.23美元，韩国方面有需求涌现。
韩国Lotte Chemical似乎已买进一笔2月下半月抵达丽水的船货，成本加运费(C&F)价格为较日本报价每吨升水约9美元，交易商抱怨这个价格低于大约每吨升水12美元的市场行情。
目前并不清楚造成升水幅度低于预期的原因。
“石脑油裂解价差及升水最近都在下跌，因为之前涨得太高太快，现在有一些技术性修正，”一名北亚交易商称。
亚洲汽油裂解价差亦走高，触及四个交易日高位每桶7.18美元，反映美国汽油期货走强。
基本面而言，在印尼及菲律宾的支撑下，东南亚需求持坚。
新加坡有三笔汽油现货成交，石脑油则无成交。
Sietco向中石油买进一批95辛烷值汽油船货，2月上半月装运，每桶116.40美元，另外亦向SK Energy买进另一批类似等级船货，装运期相同，每桶116.30美元。
Phillips 66向嘉能可卖出一批95辛烷值汽油船货，2月上半月装运，每桶116.30美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
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百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。