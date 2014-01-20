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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 21:07 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差触及12月17日以来最高

路透新加坡1月20日 - 亚洲柴油裂解价差周一扩大涨幅，达到逾一个月最高水平每桶18.24美元，反映出美国取暖油期货因寒流将再次来袭而上涨的走势。

美国库存下降之后，已吸引欧洲柴油船货进入。

交易商也对中国需求可能改善而做准备。路透根据政府初步数据测算，中国2013年表观石油需求每日978万桶，同比增速回落至1.6%的五年低点。今年增速料将提升。

不过交易商说，目前整体亚洲柴油需求仍然乏力。

现货交易有两笔柴油和一笔航煤成交。

BP卖出15万桶500ppm柴油给维多，2月9-13日装运，每桶贴水0.10美元。

维多向联合石化买进一笔15万桶500ppm柴油，2月14-18日装运，价格也是每桶贴水0.10美元。

BP卖出10万桶航煤给托克(Trafigura)，2月4-8日装运，每桶升水0.20美元。

所有报价均为以新加坡报价为准的离岸价格。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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