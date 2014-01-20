国际油市：亚洲柴油裂解价差触及12月17日以来最高

标题新闻：穆迪称，2017年台湾银行业者的资产质量指标和利润率料将改善
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路透新加坡1月20日 - 亚洲柴油裂解价差周一扩大涨幅，达到逾一个月最高水平每桶18.24美元，反映出美国取暖油期货因寒流将再次来袭而上涨的走势。
美国库存下降之后，已吸引欧洲柴油船货进入。
交易商也对中国需求可能改善而做准备。路透根据政府初步数据测算，中国2013年表观石油需求每日978万桶，同比增速回落至1.6%的五年低点。今年增速料将提升。
不过交易商说，目前整体亚洲柴油需求仍然乏力。
现货交易有两笔柴油和一笔航煤成交。
BP卖出15万桶500ppm柴油给维多，2月9-13日装运，每桶贴水0.10美元。
维多向联合石化买进一笔15万桶500ppm柴油，2月14-18日装运，价格也是每桶贴水0.10美元。
BP卖出10万桶航煤给托克(Trafigura)，2月4-8日装运，每桶升水0.20美元。
所有报价均为以新加坡报价为准的离岸价格。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。