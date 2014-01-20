企业并购：戴尔对收购IBM低阶伺服器业务感到兴趣--华尔街日报

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
路透1月20日 - 华尔街日报引述消息人士指出，IBM 正在考虑出售旗下低阶伺服器(服务器)业务，而戴尔可能是潜在买主之一。
消息人士去年指出，IBM原本打算将旗下x86伺服器业务卖给中国联想集团，但双方价格谈不拢，交易失败。
华尔街日报指出，并不清楚联想是否仍然有意收购这项业务，以及是否有更多潜在买主。
由于戴尔更加专注经营企业客户，这项低利润高成长的业务，将有助戴尔扩大规模。(完) (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
路透法兰克福4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)公布第一季营业利润跳增28%，受助于其核心大众品牌获利恢复增长。大众一直在竭力摆脱排放丑闻带来的影响。