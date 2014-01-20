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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 21:20 BJT

企业并购：戴尔对收购IBM低阶伺服器业务感到兴趣--华尔街日报

路透1月20日 - 华尔街日报引述消息人士指出，IBM 正在考虑出售旗下低阶伺服器(服务器)业务，而戴尔可能是潜在买主之一。

消息人士去年指出，IBM原本打算将旗下x86伺服器业务卖给中国联想集团，但双方价格谈不拢，交易失败。

华尔街日报指出，并不清楚联想是否仍然有意收购这项业务，以及是否有更多潜在买主。

由于戴尔更加专注经营企业客户，这项低利润高成长的业务，将有助戴尔扩大规模。(完) (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
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