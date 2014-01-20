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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 21:22 BJT

全球金融：阿根廷将提议和10国集团重启债务协商--消息

路透巴黎1月20日 - 阿根廷方面一位消息人士说，阿根廷周一将向巴黎俱乐部(又称10国集团)成员提议，重新协商如何偿还目前阿根廷积欠这些成员国的未偿债务。

阿根廷试图重启已经停止许久的债务协商。阿根廷还积欠10国集团成员约95亿美元债务，其中有60%债权是由德国及日本持有。

在阿根廷展现合作意愿的迹象之下，10国集团成员积极希望达成实质协议，协商出一个合理清偿债务期限。

“我们会做出提议，”一位阿根廷消息人士对路透说。阿根廷经济部长Axel Kicillof正率团至巴黎与10国集团官员开会。

阿根廷希望和10国集团达成突破，因阿根廷自从2002年爆发庞大债务违约之后，就被资本市场拒于门外，必须开启新的国际融资管道。(完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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