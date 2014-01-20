表格: 新西兰第四季CPI较前季上升0.1%，预估为降0.1%

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
路透惠灵顿1月21日 - 新西兰统计局周二公布，第四季消费者物价指数(CPI)较前季上涨0.1%，因住房成本增加抵销了新鲜食品、燃料价格的跌幅。
第四季消费者物价指数较上年同期上升1.6%，为2012年3月该季以来最大同比升幅。
路透访问的分析师此前预期，第四季CPI较上季下滑0.1%，较上年同期升1.5%，新西兰央行的预估为环比下降0.2%。
详细数据如下(%)：
CPI较前季变动
2013年第四季 2013年第三季 2012年第四季
+0.1 +0.9 -0.2
------------------------------------------------------------
CPI较上年同期变动
2013年第四季 2013年第三季 2012年第四季
+1.6 +1.4 +0.9
2014年第一季CPI将于4月16日发布。(完)
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