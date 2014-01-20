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货币新闻 | 2014年 1月 21日 星期二 06:01 BJT

表格: 新西兰第四季CPI较前季上升0.1%，预估为降0.1%

路透惠灵顿1月21日 - 新西兰统计局周二公布，第四季消费者物价指数(CPI)较前季上涨0.1%，因住房成本增加抵销了新鲜食品、燃料价格的跌幅。

第四季消费者物价指数较上年同期上升1.6%，为2012年3月该季以来最大同比升幅。

路透访问的分析师此前预期，第四季CPI较上季下滑0.1%，较上年同期升1.5%，新西兰央行的预估为环比下降0.2%。

详细数据如下(%)：

CPI较前季变动

2013年第四季 2013年第三季 2012年第四季

+0.1 +0.9 -0.2

------------------------------------------------------------

CPI较上年同期变动

2013年第四季 2013年第三季 2012年第四季

+1.6 +1.4 +0.9

2014年第一季CPI将于4月16日发布。(完)

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