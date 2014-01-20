澳新经济指标预测--1月21日-1月28日****

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 1月20日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月21日(二) 暂无重要经济数据公布 1月22日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.5% +1.2% (较上年同期) +2.5% +2.2% 央行CPI加权中值(较前季) +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.3% +2.3% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.6% +0.7% (较上年同期) +2.3% +2.3% 1月23日(四) 暂无重要经济数据公布 1月24日(五) 暂无重要经济数据公布 1月27日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月27日(一) 暂无重要经济数据公布 1月28日(二) 0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 12月 -- 负3 企业信心指数 -- 正5 (完)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
路透法兰克福4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)公布第一季营业利润跳增28%，受助于其核心大众品牌获利恢复增长。大众一直在竭力摆脱排放丑闻带来的影响。