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亚洲 | 2014年 1月 21日 星期二 07:05 BJT

****澳新经济指标预测--1月21日-1月28日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 
    
    1月20日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段        预估值      前值
       
    1月21日(二)
    暂无重要经济数据公布     
    
    1月22日(三)
    0030    澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)              第四季         +0.5%      +1.2%
                                   (较上年同期)                         +2.5%      +2.2%
                央行CPI加权中值(较前季)                                 +0.6%      +0.6%
                               (较上年同期)                             +2.3%      +2.3%
                央行CPI截尾均值(较前季)                                 +0.6%      +0.7%
                               (较上年同期)                             +2.3%      +2.3%
    
    1月23日(四)
    暂无重要经济数据公布    
    
    1月24日(五)
    暂无重要经济数据公布    
        
    1月27日当周    
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段        预估值      前值      
      
    1月27日(一)
    暂无重要经济数据公布
    
    1月28日(二)
    0030  澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                   12月           --         负3
                           企业信心指数                                  --         正5 (完)
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