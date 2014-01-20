欧洲金融：德意志交易所希望法兰克福与中国的金融联系能加强--执行长

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
路透法兰克福1月20日 - 德意志交易所 周一敦促决策者采取合作，使法兰克福在欧洲对中国的金融市场活动中发挥核心作用。
德意志交易所执行长Reto Francioni表示，该交易所与欧洲央行的活动，以及中德之间密切的贸易联系，为法兰克福发挥其作用创造了有利的环境。
“如果重要机构、决策者以及金融中心能够密切合作，这就一定会成功，”他在为交易所新年招待活动准备的讲稿中称。
“这也将在很大程度上决定我们在2014年乃至以后的工作，”Francioni说。
他表示，德意志交易所计划扩展对东欧、中东和北美市场的业务，但亚洲仍是其主要发展目标地区。(完)
(编译 郑茵 审校 孙茉莉)
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百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
路透法兰克福4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)公布第一季营业利润跳增28%，受助于其核心大众品牌获利恢复增长。大众一直在竭力摆脱排放丑闻带来的影响。