《全球汇市》纽约盘周一收盘报价表格

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
(美国市场逢马丁路德金纪念日假期，全球汇市纽约盘英文不出稿，中文仅提供收盘报价表格)
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3550 1.3539 +0.08 -1.42 1.3745
美元/日圆 104.16 104.29 -0.12 -1.08 105.30
欧元/日圆 141.15 141.06 +0.06 -2.41 144.63
美元/瑞郎 0.9099 0.9099 +0.00 +1.92 0.8928
英镑/美元 1.6429 1.6421 +0.05 -0.77 1.6556
美元/加元 1.0944 1.0960 -0.15 +3.05 1.0620
澳元/美元 0.8809 0.8778 +0.35 -1.17 0.8913
欧元/瑞郎 1.2333 1.2322 +0.09 +0.51 1.2271
欧元/英镑 0.8245 0.8242 +0.04 -0.63 0.8297
新西兰元/美元 0.8324 0.8257 +0.81 +1.44 0.8206
美元/挪威克朗 6.1740 6.1515 +0.37 +1.78 6.0663
欧元/挪威克朗 8.3660 8.3317 +0.41 +0.33 8.3387
美元/瑞典克朗 6.4874 6.4660 +0.33 +0.79 6.4367
欧元/瑞典克朗 8.7930 8.7570 +0.41 -0.61 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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