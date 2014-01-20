版本:
中国
市场报道 | 2014年 1月 21日 星期二 06:40 BJT

《全球汇市》纽约盘周一收盘报价表格

(美国市场逢马丁路德金纪念日假期，全球汇市纽约盘英文不出稿，中文仅提供收盘报价表格)

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3550 1.3539 +0.08 -1.42 1.3745

美元/日圆 104.16 104.29 -0.12 -1.08 105.30

欧元/日圆 141.15 141.06 +0.06 -2.41 144.63

美元/瑞郎 0.9099 0.9099 +0.00 +1.92 0.8928

英镑/美元 1.6429 1.6421 +0.05 -0.77 1.6556

美元/加元 1.0944 1.0960 -0.15 +3.05 1.0620

澳元/美元 0.8809 0.8778 +0.35 -1.17 0.8913

欧元/瑞郎 1.2333 1.2322 +0.09 +0.51 1.2271

欧元/英镑 0.8245 0.8242 +0.04 -0.63 0.8297

新西兰元/美元 0.8324 0.8257 +0.81 +1.44 0.8206

美元/挪威克朗 6.1740 6.1515 +0.37 +1.78 6.0663

欧元/挪威克朗 8.3660 8.3317 +0.41 +0.33 8.3387

美元/瑞典克朗 6.4874 6.4660 +0.33 +0.79 6.4367

欧元/瑞典克朗 8.7930 8.7570 +0.41 -0.61 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (整理 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐