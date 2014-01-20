《焦点》中国人购金热潮渐趋平静，今年黄金进口量可能下滑

若进口量降至900吨，仍将是中国纪录第二高，远超过2012年的557.5吨。

在中国，金饰、金条和金币是有吸引力且容易进行的投资形式，而且零售商仍在扩张，从而支持需求。

中国黄金溢价通常比亚洲其他国家要高，因为中国人民银行通过配额制度限制黄金进口量，只发放很少的进口许可。