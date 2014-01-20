《焦点》中国人购金热潮渐趋平静，今年黄金进口量可能下滑

《技术解析》现货金目标位仍在1,265美元
路透新加坡4月19日 - 现货金可能再度测试在每盎司1,282美元的支撑位，跌破则会进一步向下道支撑位1,265美元滑落。
若进口量降至900吨，仍将是中国纪录第二高，远超过2012年的557.5吨。
在中国，金饰、金条和金币是有吸引力且容易进行的投资形式，而且零售商仍在扩张，从而支持需求。
中国黄金溢价通常比亚洲其他国家要高，因为中国人民银行通过配额制度限制黄金进口量，只发放很少的进口许可。
目前中国黄金价格较伦敦金价的溢价约为每盎司15美元，新加坡和香港溢价不到2美元，这暗示需求持续强劲，但已较去年4-5月时的30美元溢价有所下降。(完) (编译 郑茵/侯向明/许娜/李爽 审校 侯向明/徐文焰)
路透新加坡4月19日 - 现货金可能再度测试在每盎司1,282美元的支撑位，跌破则会进一步向下道支撑位1,265美元滑落。
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