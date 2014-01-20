全球外汇市场1月21日主要消息

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
(除特别说明外，均为GMT时间)
-- - 日本央行开始为期两天的货币政策会议
1000 - 德国1月ZEW经济景气判断指数
1100 - 英国工业联盟(CBI)1月总工业订单差值
1330 - 加拿大11月制造业销售
1330 - 加拿大11月趸售(批发)贸易
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 王兴亚)
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