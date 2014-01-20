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亚洲 | 2014年 1月 21日 星期二 06:46 BJT

全球外汇市场1月21日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

-- - 日本央行开始为期两天的货币政策会议

1000 - 德国1月ZEW经济景气判断指数

1100 - 英国工业联盟(CBI)1月总工业订单差值

1330 - 加拿大11月制造业销售

1330 - 加拿大11月趸售(批发)贸易

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 王兴亚)
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