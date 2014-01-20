日韩经济指标预测--1月21日-1月28日****

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 1月20日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月21日(二) 暂无重要数据公布 1月22日(三) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 -- +1.1% (较上年同期) -- +3.3% 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 1月 -- 正17 1月23日(四) 暂无重要数据公布 1月24日(五) 暂无重要数据公布 1月26日(日) 2350 日本出口(较上年同期) 12月 -- +18.4% 日本进口(较上年同期) -- +21.1% 日本贸易收支(亿日圆) -- 逆差12,929 1月27日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月27日(一) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 2月 -- 正84 1月28日(二) 2300 韩国经常帐(亿美元) 12月 -- 41.8 2300 韩国工业生产(较上年同期) 12月 -- -1.3% 2300 韩国工业生产(较前月) 12月 -- 持平 2300 韩国服务业产出 (较前月) 12月 -- +0.1% (完)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
路透法兰克福4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)公布第一季营业利润跳增28%，受助于其核心大众品牌获利恢复增长。大众一直在竭力摆脱排放丑闻带来的影响。