《焦点》法国标致雪铁龙董事会批准东风汽车注资计划，协商仍在继续

该公司股价最多下滑9.8%，因有消息称董事会决定继续推进原定计划，包括发行30亿欧元(41亿美元)新股，而这将稀释现有股权。

标致曾表示需要新资金来保持竞争力，并与东风汽车进行磋商以加强联系。东风汽车是该公司在华合资企业的合作伙伴。

两家公司花了数月时间讨论扩大在其它亚洲国家的合作问题，前提是标致新发数十亿欧元新股，东风集团和法国政府将大量认购。

欧洲市场经过长达六年的下滑，已跌至20年低点，标致是最大的受害者之一。预计该公司下月将证实，去年在重组成本之外还消耗了约15亿欧元的现金。

据消息人士透露，标致本次增资计划分为两个阶段：预留增资(东风汽车和法国政府购买规模相当的股份)以及面向市场发行新股。

一位消息人士说，由于市场环境出现改善迹象，Thierry Peugeot曾提出替代方案，加大市场发行的规模以取代法国政府的出资，这或许可以让Peugeot家族保留第一大股东的地位。

Peugeot家族目前通过持有公司25%的股份享有38%的投票权。

但该消息人士称，法国政府拒绝了这项提议，董事会也在周日晚间原则上同意Peugeot家族、法国政府和东风汽车最终持有相同股权。