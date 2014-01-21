《焦点》法国标致雪铁龙董事会批准东风汽车注资计划，协商仍在继续

法国财长莫斯可维西在会前表示，法国政府“将竭尽全力并通过其影响力来确保标致仍是一家法国控股的汽车厂商。”

消息人士表示，标致董事长力推另一计划也令Peugeot家族和管理层出现分歧，因为其脱离了家族控股企业FFP 总裁Robert Peugeot与即将卸任的标致执行长Philippe Varin所支持的框架。

一位消息人士表示，现在已经确定Thierry Peugeot最终将由一位新的独立董事长取代，法国政府支持资深公务员和工业家Louis Gallois接任，后者已经加入标致董事会。

另一位消息人士称，标致董事会批准东风汽车注资计划，为开始协商交易价格扫清道路。迄今东风汽车提出的报价约为每股7欧元，标致则坚持每股8欧元的价格。

这位消息人士称，相应的持股比例--可能在10-15%之间--则要看交易定价和市场形势，这也可能影响到预留增资和市场发行的相对规模。

据一位消息人士，东风和法国政府将各注资5-8亿欧元，Peugeot家族也拿出1亿欧元购买新股。

标致股价周一收跌11.1%至10.205欧元。

标致称其2013年欧洲汽车销量下滑7.3%影响其整体销售表现，欧洲市场占公司总销量的一半以上。