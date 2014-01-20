《美国重要政经日程》--1月21日

欧股业绩：大众汽车第一季营业利润跳增，主因大众品牌战绩明显好转
路透法兰克福4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)公布第一季营业利润跳增28%，受助于其核心大众品牌获利恢复增长。大众一直在竭力摆脱排放丑闻带来的影响。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1430 - 国际货币基金组织(IMF)发布全球经济展望报告
1600 - 农业部公布一周美国谷物和油籽出口检验报告
1600 - 财政部每周例行宣布标售四周期国库券
1630 - 财政部每周例行标售三个月及六个月期国库券
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校)
路透法兰克福4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)公布第一季营业利润跳增28%，受助于其核心大众品牌获利恢复增长。大众一直在竭力摆脱排放丑闻带来的影响。
路透4月18日 - 美国医疗保健企业集团强生(Johnson & Johnson)周二公布的医药及消费产品销售令人失望，营收低于分析师预期，这使其股价大幅下跌。
路透纽约4月18日 - 周二公布的摩根大通最新美国公债客户调查显示，由于美国经济数据疲软以及地缘政治担忧，导致指标10年期美国公债收益率(殖利率)跌至五个月低点，一些投资者对美国较长期公债转为谨慎。