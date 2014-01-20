《美国重要政经日程》--1月21日

美股业绩：强生第一季营收低于预期；发布包括Actelion的新全年财测

路透4月18日 - 美国医疗保健企业集团强生(Johnson & Johnson)周二公布的医药及消费产品销售令人失望，营收低于分析师预期，这使其股价大幅下跌。