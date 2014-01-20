重发-台湾数据:财政部上修去年第四季出口总值，因报关系统完成整合

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
(修正标题与导言中错别字)
路透台北1月21日 - 台湾财政部周一傍晚表示，配合关港贸单一窗口，整合出口报关系统，修正去年10-12月出口总值较原发布数各增加6.0亿、8.4亿及8.0亿美元，去年出口总值将增至3,054.5亿美元，较上年成长1.4%。
若以年增率计算，财政部指出，去年10-12月出口总值年增率将由原发布各年减1.5%、持平、年减1.9%，上修为年增0.7%、3.4%以及1.2%。
财政部在新闻稿中称，去年10月7日起出口报关系统已整合完成，相关资讯系统亦随之更新，由于初期检核作业较为耗时，导致部分出口纪录未能及时纳入统计档案中，经积极赶办后，业已全数整理完竣，因此修正10月至12月出口总值。(完)
(记者 董永年; 审校 林高丽)
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