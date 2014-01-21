重发-台湾数据:财政部上修去年第四季出口总值，因报关的系统完成整合

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
(修改标题与导言中错别字)
路透台北1月21日 - 台湾财政部周一傍晚表示，配合关港贸单一窗口，整合出口报关的系统，修正去年10-12月出口总值较原发布数各增加6.0亿、8.4亿及8.0亿美元，去年出口总值将增至3,054.5亿美元，较上年成长1.4%。
若以年增率计算，财政部指出，去年10-12月出口总值年增率将由原发布各年减1.5%、持平、年减1.9%，上修为年增0.7%、3.4%以及1.2%。
财政部在新闻稿中称，去年10月7日起出口报关的系统已整合完成，相关资讯系统亦随之更新，由于初期检核作业较为耗时，导致部分出口纪录未能及时纳入统计档案中，经积极赶办后，业已全数整理完竣，因此修正10月至12月出口总值。(完)
(记者 董永年; 审校 林高丽)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。