重发-台湾数据:财政部上修去年第四季出口总值，因报关的系统完成整合

路透台北1月21日 - 台湾财政部周一傍晚表示，配合关港贸单一窗口，整合出口报关的系统，修正去年10-12月出口总值较原发布数各增加6.0亿、8.4亿及8.0亿美元，去年出口总值将增至3,054.5亿美元，较上年成长1.4%。

若以年增率计算，财政部指出，去年10-12月出口总值年增率将由原发布各年减1.5%、持平、年减1.9%，上修为年增0.7%、3.4%以及1.2%。

财政部在新闻稿中称，去年10月7日起出口报关的系统已整合完成，相关资讯系统亦随之更新，由于初期检核作业较为耗时，导致部分出口纪录未能及时纳入统计档案中，经积极赶办后，业已全数整理完竣，因此修正10月至12月出口总值。(完)