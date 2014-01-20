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亚洲 | 2014年 1月 21日 星期二 07:41 BJT

中港个股：复星医药拟增发至多6,721.4万股H股以偿还债务及并购等　

路透上海1月21日 - 中国上海复星医药（集团）股份有限公司 周二公告称，拟增发至多6,721.4万股H股，募集资金主要用于公司及控股子公司偿还有息债务、补充营运资金及潜在的境内外并购。

公告称，本次增发H股不超过H股总股本的20%，增发对象为独立于公司的境外自然人、机构投资者等；增发H股价格将参照复星医药H股走势及同类公司的国际估值水平，且较市价折让不能超过两成。

本次H股发行需要取得中国证监会和香港联交所批准后实施。

复星医药H股周一收报24.65港元，A股收报17.60元。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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