中港个股：复星医药拟增发至多6,721.4万股H股以偿还债务及并购等　

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
路透上海1月21日 - 中国上海复星医药（集团）股份有限公司 周二公告称，拟增发至多6,721.4万股H股，募集资金主要用于公司及控股子公司偿还有息债务、补充营运资金及潜在的境内外并购。
公告称，本次增发H股不超过H股总股本的20%，增发对象为独立于公司的境外自然人、机构投资者等；增发H股价格将参照复星医药H股走势及同类公司的国际估值水平，且较市价折让不能超过两成。
本次H股发行需要取得中国证监会和香港联交所批准后实施。
复星医药H股周一收报24.65港元，A股收报17.60元。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
路透法兰克福4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)公布第一季营业利润跳增28%，受助于其核心大众品牌获利恢复增长。大众一直在竭力摆脱排放丑闻带来的影响。