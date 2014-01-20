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亚洲 | 2014年 1月 21日 星期二 07:40 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示，外资将买超110万股

路透东京1月21日 - 以下为日本股市周二开市前，六家外资券商的下单情况：

日股(单位：百万股)

买单 10.3

卖单 9.2

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净买单 1.1 (完)
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