表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示，外资将买超110万股

欧股业绩：大众汽车第一季营业利润跳增，主因大众品牌战绩明显好转
路透法兰克福4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)公布第一季营业利润跳增28%，受助于其核心大众品牌获利恢复增长。大众一直在竭力摆脱排放丑闻带来的影响。
路透东京1月21日 - 以下为日本股市周二开市前，六家外资券商的下单情况：
日股(单位：百万股)
买单 10.3
卖单 9.2
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净买单 1.1 (完)
路透法兰克福4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)公布第一季营业利润跳增28%，受助于其核心大众品牌获利恢复增长。大众一直在竭力摆脱排放丑闻带来的影响。
路透上海4月19日 - 中国进出口银行周三公告，将于周四(20日)招标增发总额不超过12 0亿元人民币三期固息债，期限包括三年、五年和10年。 上述三期债为该行今年第五期 、第四期 和第三期<CN1 70303=CFXS>的增发债，票面利率分别为3.89%、4.05%和4.11%。 具体发行条款如下： 2017年第5/4/3期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：50亿元；5年：40亿元； 10年：30亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 3/5/10年：4月20日10:00-11:30 招标方式
路透台北4月19日 - 台币兑美元周三早盘狭幅整理；交易员表示，市场避险情绪偏浓，这使得台股盘初跌幅不轻，但韩元兑美元走升，令交投缺乏方向，仅能盘整待变。