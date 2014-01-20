金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览

路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收跌0.15%或1.45点，报970.82点。

中国股市：沪综指收跌至近六个月新低，新股即将批量上市市场心态谨慎

香港股市：自两周高点回落，海尔因股票遭凯雷抛售而大跌

中国汇市：人民币即期收低，去年宏观数据符合预期影响甚微

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拉美股市：巴西股市下跌将近1%，因中国经济数据暗示该国经济成长即将放缓。Bovespa指标股指 收低0.96%，报47,708.41点。

拉美汇市：智利披索连跌第二日，巴西雷亚尔上涨

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南非股市：在本周开始触及一系列纪录高点，因投资者争相买入Harmony Gold 等铂金和白金生产类股，押注即将到来的罢工行动将推高这类金属的价格。Top-40绩优股指数 涨0.63%，创纪录收盘高位42,240.94点，盘中高见42,285.34点的纪录高点。综合指数 收高0.55%，至46,934.59点，盘中亦创下纪录高位46,974.14点。

南非汇市：兰特跌至近五年低点，因矿业工人可能再度举行罢工

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印度股市：结束连续两个交易日的下跌收高，因Wipro公布强劲财报并对行业前景作出正面展望，推动软件服务出口类股上扬。指标BSE指数 收高0.67%或141.43点，报21,205.05点。NSE指数 收高0.68%或42.30点，报6,303.95点。

印度汇市：卢比小幅下跌，受到美元全面走强的冲击，但外资大举流入本地债券市场，阻止卢比全面下滑。卢比兑美元 收报61.62/63，周五收盘价报61.54/55，盘中陷于61.5425-61.67窄幅区间。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,394.490点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.09%至756.70点。