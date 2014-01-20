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市场报道 | 2014年 1月 21日 星期二 07:51 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--1月21日-1月28日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
    
    1月20日当周
    
    1月21日(二)    
    1330  加拿大制造业销售                                   11月       +0.3%      +1.0%
    1330  加拿大批发(趸售)贸易(较前月)                       11月       +0.3%      +1.4%
    
    
    1月22日(三)
    1200  美国抵押贷款市场指数                        1月17日当周         --       386.1
              再融资指数                                                  --     1,530.3
    1245  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             1月18日当周         --       -1.0%
    1355  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           1月18日当周         --       +2.9%
    1400  加拿大央行公布指标利率决定和货币政策报告            --         1.0%       1.0%
    
     
    1月23日(四) 
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)                1月18日当周        32.6       32.6
              四周均值(万人)                                              --        33.5
              续请失业金人数(万人)                    1月11日当周       293.0      303.0
    1330  美国芝加哥联储全国活动指数                         12月         --        0.60
    1330  加拿大零售销售(较前月)                             11月       +0.2%      -0.1%
                扣除汽车零售销售(较上年同期)                            +0.3%      +0.4%
    1358  美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)             1月初值        55.0       55.0
    1400  美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月)           11月         --       +0.5%
    1500  美国成屋销售年率(万户)                             12月         494        490
    1500  美国领先指标                                       12月       +0.2%      +0.8%
    1600  美国堪萨斯联储综合指数                              1月         --          -3
    2300  国际半导体设备暨材料协会(SEMI)北美订单出货比       12月         --        1.11
    
    1月24日(五)
    1330  加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                  12月       -0.2%       持平
                                   (较上年同期)                         +1.3%      +0.9%
          加拿大央行核心CPI(较前月)                                     -0.4%      -0.1%
                           (较上年同期)                                 +1.3%      +1.1%
    1530  美国ECRI经济领先指标                        1月18日当周         --       134.5
    
    
    1月27日当周
     
    1月27日(一)
     --   美国Markit服务业采购经理人指数(PMI)             1月初值         --        55.7
    1500  美国新屋销售年率(万户)                             12月        46.0       46.4
    1530  美国达拉斯联储制造业指数                            1月         --         3.1
    
    1月28日(二)
     --   美国建筑许可年率(万户)                             12月         --        98.6
    1245  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             1月25日当周         --         --
    1330  美国耐久财订单                                     12月       +1.5%      +3.4%
              扣除运输的耐久财订单                                      +0.5%      +1.2%
              扣除国防的耐久财订单                                        --       +3.5%
              扣除飞机的非国防资本财订单                                  --       +4.1%
    1355  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           1月25日当周         --         --
    1400  美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会地区      11月
                                         房价指数(较前月)               +0.9%      +1.0%
                                                 (较上年同期)          +13.4%     +13.6%
          美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个大都会地区
                                           房价指数(较前月)               --       +0.2%
    1500  美国消费者信心指数                                  1月        78.9       78.1
    1500  美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数                    1月         --          13
    1530  美国达拉斯联邦储备银行服务业活动指数                1月         --        12.5
    (完)
        
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                       日本与韩国                  
    欧洲                               澳洲与新西                  
                                       兰           
    中国                               台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                               日本                        
    欧洲                               韩国                        
    中国                               香港                        
    澳洲                               台湾               [ECI/TWCN
 
 (整理 王冠中; 审校 张涛)
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