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货币新闻 | 2014年 1月 21日 星期二 08:09 BJT

香港个股：联想称就潜在并购与第三方进行初步谈判，尚未达成确定性协议

路透1月21日 - 联想集团 称：

* 注意到互联网上有些文章称其可能收购某些电脑服务器业务

* 正就潜在并购与第三方进行初步谈判

* 谈判尚未未达成确定性协议 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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