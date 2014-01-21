《焦点》伊朗中止部分核活动，换取西方解除部分制裁

**国际原子能总署(IAEA)**

根据过渡协议，伊朗同意终止提炼纯度为20%的铀浓缩活动；此一技术距离发展核子武器仅咫尺之遥。

伊朗同时也必须稀释或转化较高等级铀的库存，同时中止Arak重水反应炉的活动；该反应炉可以用来供应钸，而钸可以替代铀来生产核殚。

IAEA表示，德黑兰已经展开稀释行动，两个铀浓缩至纯度20%的设施已经停止运转。

美国政府估计，终止对伊朗制裁的价值约为70亿美元，不过部份外交官员表示，这有很大程度取决于西方国家企业寻求重新进入伊朗市场的程度。

多位分析师表示，世界强权要如何确保伊朗无法秘密地发展核武，目前仍不甚明朗。(完)