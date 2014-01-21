《中国报摘》--中国证券报1月21日

* 头版头条:

--记者获悉，《国家新型城镇化规划》已修改完毕并上报，预计将很快发布。规划明确了新型城镇化建设目标、战略重点和配套制度安排。

* 其他:

--深交所发出风险警示称，新股上市初期过度炒作，不仅扭曲股票二级市场定价，也会影响后续IPO询价，进而影响新股发行制度改革的顺利进行。

--中国证监会发布的最新机构名录显示，去年12月没有新公司获批QFII。这是27个月以来首个月份未出现新批QFII，另有四家公司获得RQFII资格。