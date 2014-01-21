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亚洲 | 2014年 1月 21日 星期二 08:05 BJT

《中国报摘》--中国证券报1月21日

* 头版头条:

--记者获悉，《国家新型城镇化规划》已修改完毕并上报，预计将很快发布。规划明确了新型城镇化建设目标、战略重点和配套制度安排。

* 其他:

--深交所发出风险警示称，新股上市初期过度炒作，不仅扭曲股票二级市场定价，也会影响后续IPO询价，进而影响新股发行制度改革的顺利进行。

--中国证监会发布的最新机构名录显示，去年12月没有新公司获批QFII。这是27个月以来首个月份未出现新批QFII，另有四家公司获得RQFII资格。

--平安银行 表示，该行已启动恢复与处置计划（简称RRP）项目，成为国内首家在境内分支和网点全面启动“恢复与处置计划”的股份制商业银行。此前，中行 、招行 也相继发布公告称董事会批准了类似项目。意味着上市银行陆续启动“生前遗嘱”项目。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 丁琦；审校 林高丽)
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