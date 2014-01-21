《中国报摘》--中国证券报1月21日

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
* 头版头条:
--记者获悉，《国家新型城镇化规划》已修改完毕并上报，预计将很快发布。规划明确了新型城镇化建设目标、战略重点和配套制度安排。
* 其他:
--深交所发出风险警示称，新股上市初期过度炒作，不仅扭曲股票二级市场定价，也会影响后续IPO询价，进而影响新股发行制度改革的顺利进行。
--中国证监会发布的最新机构名录显示，去年12月没有新公司获批QFII。这是27个月以来首个月份未出现新批QFII，另有四家公司获得RQFII资格。
--平安银行 表示，该行已启动恢复与处置计划（简称RRP）项目，成为国内首家在境内分支和网点全面启动“恢复与处置计划”的股份制商业银行。此前，中行 、招行 也相继发布公告称董事会批准了类似项目。意味着上市银行陆续启动“生前遗嘱”项目。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁琦；审校 林高丽)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。