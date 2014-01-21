中国新股：陕西煤业确定七家战投，申购资金规模不如部分小盘股

路透上海1月21日 - 中国新股重启后首只大盘新股--陕西煤业周二公布配售结果，确定中国北方工业公司、湖北能源 等七家机构为战略投资者；不过网上申购和网下配售相对显得冷清，其冻结资金额甚至不如大部分的小盘新股。

本次陕西煤业共发行10亿A股，其中50%向战投配售，北方工业、湖北能源、陕西凯利实业、上海申丰投资发展公司、伊泰煤炭 、国华人寿保险和阳光财产保险七家公司获得配售，其中湖北能源和伊泰分别认购5亿元人民币和2亿元陕煤股票。

陕西煤业本次发行价为4元/股，按2012年摊薄每股收益计算的发行市盈率6.23倍。

在网上申购部分，共冻结申购资金123.199亿元，网上中签率为4.87%；网下配售共有45.85亿元资金参与申购，网上网下共冻结资金约169亿元。此前发行的小盘新股大部分申购资金规模超过170亿元。

三家联席主承销商分别出具独立的投资价值分析报告，中金公司认为陕煤2014年合理股权价值为433-512亿元，摊薄计算每股4.33-5.12元；中银国际和中信证券认为陕煤的合理价值区间分别为4.86-5.94元、4.48-5.18元。（完）

欲了解详情，可点选上证所网站 here (发稿 林琦; 审校 黄凯)