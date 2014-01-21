中港个股：交通银行拟发行不超400亿元减记型合格二级资本债券

路透北京1月21日 - 中国交通银行 周一晚间公告称，董事会审议通过了拟向境内外市场发行减记型合格二级资本债券的决议，此次发行总额不超400亿元人民币。

公告并显示，发行期限不少于五年期，募集资金用于补充二级资本，发行利率参照市场利率确定。

今年7月，天津滨海农村商业银行发行15亿元10年期二级资本债券，为“中国版”巴塞尔协议III今年起实施后的首个含有减记条款的二级资本工具。

“中国版”巴塞尔协议III于今年1月1日起施行，监管层对银行资本提出更严格要求，规定商业银行从今年起发行的次级债必须满足“含有减记或转股的条款”等11项标准，否则将被视为不合格资本工具，无法被计入监管资本，从而难以起到提高资本充足率的作用。

减记条款是指，当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下自触发事件发生日次日起不可撤销的对本期债券以及已发行的其他一级资本工具的本金进行全额减记，任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付。

交通银行A股周一收报3.72元人民币，过去一个月累计下跌3.626%。(完)