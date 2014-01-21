中国经济：新型城镇化规划将出炉，未来农村集体可与开发商直接谈判--报载

路透上海1月21日 - 中国证券报周二援引权威人士称，国家新型城镇化规划已修改完毕并上报，预计将很快发布，未来城镇化建设将坚持以人口城镇化为核心，以城市群为主体形态。

该权威人士并指出，未来城镇化建设在土地管理方面，将逐步缩小征地范围，经营性用地将不再由政府直接征地，而由农村集体经济组织与开发商直接谈判地价。

“未来将根据城市规模和综合承载能力，以就业年限或居住年限、城镇社会保险参加年限为基础，各类城市因地制宜地制定公开公平的农民工落户标准，”报导援引上述权威人士称。

不过户口只是形式，关键是公共服务对落户农民工的覆盖，这块公共服务成本到底该如何分担？对此，上述人士表示，未来将建立农民工市民化的成本分担机制，采取中央、省、市、企业和个人分担的方式。

报导援引数据称，2013年末中国城镇化率升至53.73%。但据了解按户籍人口计算，城镇非农户口占全部人口的比例仅在35%左右。上述权威人士表示，到2020年城镇化率将达60%左右，城镇常住人口将达8.5亿人，而户籍人口城镇化率要从目前的35.7%提高到45%，两个城镇化率的差距缩小两、三个百分点。

他还表示，农民工市民化的主要任务是解决已转移到城镇就业的农业转移人口落户问题和有能力在城镇就业、居住的常住人口市民化问题。这包括了大量在城市之间转移就业的、有城市户口的人，据估计这部分人口规模约为7千万。而离乡外出打工的农民工大概有2.3亿。

国家发改委已明确表示，将围绕建立农业转移人口市民化成本分担机制、多元化可持续的城镇化投融资机制等在不同区域开展不同层级、不同类型的试点；此外在财税支持方面，财政转移支付计算拟更多考虑常住人口因素和吸纳农民工落地因素，以减轻城市承担农民工落户后公共服务支出成本。

**深化土地改革**

国家发改委明确，今年将推动出台户籍、土地、资金、住房、基本公共服务等方面的配套政策。

上述权威人士表示，未来在土地管理方面，将坚持管住总量、严控增量、盘活存量的原则，完善城镇建设用地标准，强化人均建设用地标准控制，严格耕地总量保护。

“深化征地制度改革，逐步缩小征地范围，经营性用地将不再由政府直接征地，而由农村集体经济组织与开发商直接谈判地价，”权威人士称。

此外，在行政区划创新上，将改革设市模式，以建成区常住人口为基准，完善设市标准；并拟通过地方政府债券、市政债券、城投债、政策性贷款等，拓宽城市建设融资渠道，鼓励和推动民间资本参与市政公用设施建设。

报导并指出，在未来城镇化建设中，人口管理方面拟实行全国统一的居住证制度，取消居住证领取门槛，以居住证为载体，统筹人口管理和公共服务提供。

上述权威人士认为，要引导2020年8.5亿左右城镇人口的空间布局，城市群仍将为主体形态，新型城镇化建设将着力优化城市化布局和形态。