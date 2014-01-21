《香港报摘》--信报1月21日

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
* 要闻版头条：
--农历新年临近，内地流动性趋紧，资金利率普遍进一步上扬，尤其是跨农历年期限的21天回购利率，昨天急升近2厘，高见7.4厘。为纾缓资金绷紧局面，人民银行继公开市场连续三周零操作后，昨天终于出手，透过常备借贷便利操作（SLF）向市场注资。 * 其他： --上周三获腾讯 入股的华南城 ，股价连升3日，昨天更趁机启动集资计划。据市场消息指出，华南城将发行5年期的美元债券，利率低至8.5厘，初步拟集资3亿美元，最后接获逾4倍的超额认购，反应理想。
--内地TD-LTE「国产4G」牌照于去年12月初向中移动 、中联通 及中电信 3家电讯商同步发放，惟未有刺激整体手机用户上客量。3家电讯商同日公布上月的净上客量，均录得全年新低。分析指出，客户观望4G发展，以及等待中移动TD-LTE版的苹果iPhone 5s，均是导致总上客数目急跌的原因之一。
--港交所 近日通知经纪行表示，将于今年第二季对商品和外汇衍生性产品的跨午夜交易进行模拟测试，呼吁有兴趣参加的经纪行进行准备。(完)
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路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。