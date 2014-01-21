《香港报摘》--信报1月21日

* 要闻版头条：

--农历新年临近，内地流动性趋紧，资金利率普遍进一步上扬，尤其是跨农历年期限的21天回购利率，昨天急升近2厘，高见7.4厘。为纾缓资金绷紧局面，人民银行继公开市场连续三周零操作后，昨天终于出手，透过常备借贷便利操作（SLF）向市场注资。 * 其他： --上周三获腾讯 入股的华南城 ，股价连升3日，昨天更趁机启动集资计划。据市场消息指出，华南城将发行5年期的美元债券，利率低至8.5厘，初步拟集资3亿美元，最后接获逾4倍的超额认购，反应理想。

--内地TD-LTE「国产4G」牌照于去年12月初向中移动 、中联通 及中电信 3家电讯商同步发放，惟未有刺激整体手机用户上客量。3家电讯商同日公布上月的净上客量，均录得全年新低。分析指出，客户观望4G发展，以及等待中移动TD-LTE版的苹果iPhone 5s，均是导致总上客数目急跌的原因之一。

--港交所 近日通知经纪行表示，将于今年第二季对商品和外汇衍生性产品的跨午夜交易进行模拟测试，呼吁有兴趣参加的经纪行进行准备。(完)