《全球重要经济事件一览表》--1月21日-1月28日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1月21日(二)

东京--日本央行召开货币政策会议(至1月22日)。

维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼在维也纳会见财经记者(0900)

法兰克福--法兰克福大学法律和金融学院组织一场会议，主题为“太大而不能倒(III)：机构改革建议-银行应该拆分吗？”英国央行金融稳定主管Andy Haldane和纽约联邦储备银行法律顾问兼副总裁Debra Stone参加会议。

1月22日(三)

英国诺丁汉--英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂在诺丁汉商学院发表讲话(1830).

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Per Jansson就“经济形势”作陈述(1100)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，没有发布利率决定的计划。

渥太华--加拿大央行公布重要利率决定和货币政策报告。

1月23日(四)

伦敦--英国央行市场部执行董事费希尔在道富环球投资管理(SSgA)伦敦退休基金与投资简报会上讲话(0900)。

英国比斯顿--英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂在德比郡和诺丁汉郡(Derbyshire and Nottinghamshire)商会发表演说(0800)。

1月24日(五)

暂无重要事件公布。

1月27日(一)

布鲁塞尔--欧元集团会议。

布鲁塞尔--经济和货币联盟管理研讨会：对欧盟和其他地区的影响。发言人包括欧央行副总裁冈斯坦西欧、英国央行副总裁John Cunliffe、斯洛伐克财长Peter Kazimir、波兰财长Mateusz Szcurek和瑞典财长Anders Borg。

布鲁塞尔--欧洲人民党(EPP)召开会议，讨论如何克服危机影响。发言人包括德国财长朔伊布勒、西班牙经济部长德金多斯、瑞典财长Anders Borg和芬兰欧洲事务部长Alexander Stubb。

1月28日(二)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议。

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议。

布鲁塞尔--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)和西班牙经济部长德金多斯参加IMF新书发布活动(0700)。

布拉迪斯拉发--斯洛伐克央行总裁马库赫举行记者会，发布斯洛伐克季度宏观经济预测(1200)。

法兰克福--德国央行董事会成员Andreas Dombret在法兰克福大学发表演讲(1700)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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