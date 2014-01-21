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亚洲 | 2014年 1月 21日 星期二 08:46 BJT

《中国重要政经日程》--1月21日

============================今日重要政经日程=======================

1/21(二)

--国新办上午10时举行新闻发布会，请公安部经济犯罪侦查局政委高峰，全国打击侵权假冒领导小组办公室副主任柴海涛介绍打击侵犯知识产权和制售伪劣商品犯罪成效等方面情况。

--美国常务副国务卿伯恩斯将于1月21日至23日访华。

============================近期重要政经日程=======================

1/22(三)

*--国新办上午10时举行新闻发布会，请中央农村工作领导小组副组长、办公室主任陈锡文，中央农村工作领导小组办公室副主任唐仁健介绍全面深化农村改革、加快推进农业现代化的有关情况。

2/22(六)

--“远见杯”全球宏观经济预测春季年会在北京召开。

3/3(一)

--全国政协第十二届全国委员会第二次会议在北京召开。

3/5(三)

--十二届全国人大第二次会议在北京召开。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 谢衡)
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