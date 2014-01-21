《汇市简讯》欧元/美元从100日移动均线切入位回落，因美元走坚

中国个股：上海成立规模100亿元的集成电路产业基金，万业企业参与认购
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
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* 欧元/美元昨日达到1.3668，该点位也是100日移动均线切入位，存在阻力
* 目前100日移动均线切入位升至1.3671，应视为关键阻力位
* 小时线支撑位在1.3525，这是1.3295至1.3894升势的38.2%回档位。
* 若跌破并收在1.3520下方，技术面则偏空，目标位在1.3400。 (完)
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路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。