《汇市简讯》欧元/美元从100日移动均线切入位回落，因美元走坚

0001GMT

* 欧元/美元昨日达到1.3668，该点位也是100日移动均线切入位，存在阻力

* 目前100日移动均线切入位升至1.3671，应视为关键阻力位

* 小时线支撑位在1.3525，这是1.3295至1.3894升势的38.2%回档位。

* 若跌破并收在1.3520下方，技术面则偏空，目标位在1.3400。 (完)

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