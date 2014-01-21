《全球主要国家债券发行预告》--1月21日-1月28日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/21 日本 两个月期贴现国库券 1/21 日本 五年期公债 1/21 西班牙 六个月期和12个月期国库 券 1/22 德国 40亿欧元 两年期联邦债券标售 1/23 日本 20年期公债 1/23 日本 三个月期贴现国库券 1/23 法国 BTAN/指数关联债券 1/23 英国 传统债券标售 1/27 1350 法国 标售国库券(BTF) 1/28 美国 两年期公债 1/28 日本 提高流动性债券标售 1/28 意大利 零息/BTP债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIAR YCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/EU RCN] 美国现货公债 英国公债市场 [GB /CN] 伦敦美债 东京美债 [US/ TCN] 日本公债市场 中国债市 [CN /CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN- CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EUB MK=> (编译 王兴亚；审校 许娜)