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债券 | 2014年 1月 21日 星期二 08:35 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--1月21日-1月28日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。
                   
 日期   时间   国家    规模      发行细节
 1/21          日本              两个月期贴现国库券
 1/21          日本              五年期公债
 1/21          西班牙            六个月期和12个月期国库
                                 券
 1/22          德国    40亿欧元  两年期联邦债券标售
 1/23          日本              20年期公债
 1/23          日本              三个月期贴现国库券
 1/23          法国              BTAN/指数关联债券
 1/23          英国              传统债券标售
 1/27   1350   法国              标售国库券(BTF)
 1/28          美国              两年期公债
 1/28          日本              提高流动性债券标售
 1/28          意大利            零息/BTP债券
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
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 (编译 王兴亚；审校 许娜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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