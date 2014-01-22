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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 09:01 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--1月22日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：
  
  中国财政部240亿元人民币10年期续发固息国债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.51%
  大唐集团40亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工行和农行主承
  伊宁国资15亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，海通证券主承
  迁安城投5亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，中信建投证券主承
  山东焦化集团6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，交通银行主承
  江苏中南建筑产业集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，光大银行主承
  云南投资控股集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，农业银行主承       
  北京控股集团25亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，北京银行和中信银行主承       
  吉林森工集团7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承       
  河南众品食业6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，浦发银行和中信银行主承       
  亿利资源集团10亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，建设银行主承           
  新希望集团10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，农业银行主承                                    
                                     
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  二、新债上市： 
  
  华泰证券 20亿元三个月期短融071416002，票面利率6.18%
  黄冈城投16亿元七年期固息债1380395，票面利率8.6%
  财政部100亿元七年期固息国债140003，票面利率4.44%
  国开行60亿元一年期固息债140204，票面利率5.01%
  丰城城投8亿元七年期固息债1480004，票面利率8.65%
  华远集团12亿元五年期固息债1480014，票面利率8.5%
  湖州吴兴南太湖建设12亿元七年期固息债1480016，票面利率8.79%
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  三、缴款：

  中国铝业  30亿元三个月期超短融
  重庆市水务资产经营公司10亿元九个月期短融  
  山东科瑞钢板4亿元一年期短融
  西南证券 10亿元三个月期短融1490022，票面利率6.13%
  武汉江夏城投8亿元七年期固息债1480019，票面利率8.99%
  大连融强投资5亿元七年期固息债1480021，票面利率8.6%
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  四、还本付息：
  
  中国航空集团6亿元九个月期超短融011342005到期兑付，票面利率3.85%
  国家开发投资公司15亿元九个月期超短融011358001到期兑付，票面利率3.85%
  中航机电系统有限公司10亿元一年期短融041359004到期兑付，票面利率4.24%
  10国开09 100209付息    
  10农发01 100401付息 
  10南网债01 1080005付息 
  10南网债02 1080006付息 
  10芜湖建投债02 1080080付息 
  13济宁供水债 1380026付息 
  13文峰集MTN1 1382029付息 
  13赣水投MTN1 1382030付息    
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --中国人民银行官方微博周二表示，今日该行分支行已通过常备借贷便利(SLF)对中小金融机构提供了短期流动
性，并将根据货币政策调控需要不断完善常备借贷便利期限、对象和操作方式，促进货币市场平稳运行。 
  --三位消息人士透露，中国金融期货交易所周二下午召集部分机构，讨论了10年期国债期货推出事宜，并表示
将视情况尽快推出。10年期国债合约票面利率初步维持3%不变，保证金比例亦拟定2%，交割月内剩余期限在7.25-
10.25年之间的国债都可参与交割。 
    
    1/28公布1-12月规模以上工业企业利润            (1-11月13.2%)
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 康熙泽；审校 李宏薇/边竞)
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