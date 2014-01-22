《中国债券市场每日交易备忘》--1月22日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部240亿元人民币10年期续发固息国债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.51% 大唐集团40亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工行和农行主承 伊宁国资15亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，海通证券主承 迁安城投5亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，中信建投证券主承 山东焦化集团6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，交通银行主承 江苏中南建筑产业集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，光大银行主承 云南投资控股集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，农业银行主承 北京控股集团25亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，北京银行和中信银行主承 吉林森工集团7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 河南众品食业6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，浦发银行和中信银行主承 亿利资源集团10亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，建设银行主承 新希望集团10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，农业银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 华泰证券 20亿元三个月期短融071416002，票面利率6.18% 黄冈城投16亿元七年期固息债1380395，票面利率8.6% 财政部100亿元七年期固息国债140003，票面利率4.44% 国开行60亿元一年期固息债140204，票面利率5.01% 丰城城投8亿元七年期固息债1480004，票面利率8.65% 华远集团12亿元五年期固息债1480014，票面利率8.5% 湖州吴兴南太湖建设12亿元七年期固息债1480016，票面利率8.79% ============================================================================ 三、缴款： 中国铝业 30亿元三个月期超短融 重庆市水务资产经营公司10亿元九个月期短融 山东科瑞钢板4亿元一年期短融 西南证券 10亿元三个月期短融1490022，票面利率6.13% 武汉江夏城投8亿元七年期固息债1480019，票面利率8.99% 大连融强投资5亿元七年期固息债1480021，票面利率8.6% ============================================================================ 四、还本付息： 中国航空集团6亿元九个月期超短融011342005到期兑付，票面利率3.85% 国家开发投资公司15亿元九个月期超短融011358001到期兑付，票面利率3.85% 中航机电系统有限公司10亿元一年期短融041359004到期兑付，票面利率4.24% 10国开09 100209付息 10农发01 100401付息 10南网债01 1080005付息 10南网债02 1080006付息 10芜湖建投债02 1080080付息 13济宁供水债 1380026付息 13文峰集MTN1 1382029付息 13赣水投MTN1 1382030付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国人民银行官方微博周二表示，今日该行分支行已通过常备借贷便利(SLF)对中小金融机构提供了短期流动 性，并将根据货币政策调控需要不断完善常备借贷便利期限、对象和操作方式，促进货币市场平稳运行。 --三位消息人士透露，中国金融期货交易所周二下午召集部分机构，讨论了10年期国债期货推出事宜，并表示 将视情况尽快推出。10年期国债合约票面利率初步维持3%不变，保证金比例亦拟定2%，交割月内剩余期限在7.25- 10.25年之间的国债都可参与交割。 1/28公布1-12月规模以上工业企业利润 (1-11月13.2%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽；审校 李宏薇/边竞)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申