《香港报摘》--经济日报1月21日

* 要闻版头条：

--春节前，内地金融体系再显资金紧张现象，银行间短期拆借利率昨大幅上升，导致沪指跌破2000点大关。 中国人民银行昨天傍晚通过官方微博表态，称将透过常备借贷便利（SLF）、操作试点以及逆回购三项措施，提供流动性支持。 * 其他： --新股续热，老恒和（新上市编号： ）孖展（保证金）额348亿港元，超购逾388倍，消息指倾向上限定价，而港灯（新上市编号： ）公开发售已获足额认购。耀才证券董事总经理陈启峰预计，老恒和公开发售最终超购将过千倍，即冻资逾900亿港元，挂牌首日有望扯高三成。

--现时香港仍是不少内地旅客的旅游目的地，不过，里昂证券预测，随着人均国内生产总值增加，到2020年中国外游人数会较2013年增加一倍至2亿人，消费额增长两倍。香港和澳门虽仍旅游热点，但至2020年占整体外游人数的比例将会下降至45%，去年为62%。

--为了供应能达标，政府改划土地态度趋强硬；油塘两幅社区用地改划为住宅，谘询期间虽接获近600份反对意见，但规划署坚持土地需求紧张而作出修改，料周五可于城规会通过，可提供约1,035伙。(完)