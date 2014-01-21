《香港报摘》--经济日报1月21日

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
* 要闻版头条：
--春节前，内地金融体系再显资金紧张现象，银行间短期拆借利率昨大幅上升，导致沪指跌破2000点大关。 中国人民银行昨天傍晚通过官方微博表态，称将透过常备借贷便利（SLF）、操作试点以及逆回购三项措施，提供流动性支持。 * 其他： --新股续热，老恒和（新上市编号： ）孖展（保证金）额348亿港元，超购逾388倍，消息指倾向上限定价，而港灯（新上市编号： ）公开发售已获足额认购。耀才证券董事总经理陈启峰预计，老恒和公开发售最终超购将过千倍，即冻资逾900亿港元，挂牌首日有望扯高三成。
--现时香港仍是不少内地旅客的旅游目的地，不过，里昂证券预测，随着人均国内生产总值增加，到2020年中国外游人数会较2013年增加一倍至2亿人，消费额增长两倍。香港和澳门虽仍旅游热点，但至2020年占整体外游人数的比例将会下降至45%，去年为62%。
--为了供应能达标，政府改划土地态度趋强硬；油塘两幅社区用地改划为住宅，谘询期间虽接获近600份反对意见，但规划署坚持土地需求紧张而作出修改，料周五可于城规会通过，可提供约1,035伙。(完)
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路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。