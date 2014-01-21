《新兴市场重要经济事件预告》--1月21日-1月28日

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1月21日(二)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)发布全球经济展望最新报告，料提高对2014年经济成长预估；IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)将在1430GMT召开记者会讨论该报告。
孟买--印度央行总裁拉詹将参加印度证交所债券期货交易启动仪式(0245)
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(预计不会公布利率声明)。
布达佩斯--匈牙利央行召开利率会议(1300)。
安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。
阿布贾--尼日利亚央行宣布利率决定。
1月22日(三)
曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议。
1月23日(四)
马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议。
巴西利亚--巴西央行公布1月货币政策会议记录(0830)。
1月24日(五)
东京--国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之召开新闻发布会(0530)。
1月27日(一)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议。
比勒陀利亚--南非央行召开为期三天的货币政策委员会会议(至1月29日)。
1月28日(二)
布鲁塞尔--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)和西班牙经济部长德金多斯参加IMF新书发布活动，题为“就业和增长：支持欧洲复苏”(0700)。
孟买--印度央行公布2013-14年度第三季货币政策评估。
吉隆坡--马来西亚央行召开货币政策委员会会议(至1月29日)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
全球外汇市场主要消息
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程
(编译 李爽 审校 王兴亚)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。