全球金市：金价持稳，铂金因罢工活动而逼近两个半月高位

南非铂金矿工的主要工会表示，全球前三大生产商的矿工将自周四起展开罢工。此举将冲击全球逾半产量。

如果不看中国的黄金进口，2013年的金市就只能用极其悲惨来形容，但是就连这唯一的亮点也将在今年不复存在，今年中国黄金进口量料自去年的纪录高位下滑，进一步加大金价压力，分析师预计黄金将连续第二年下挫。

Osisko Mining Corp 拒绝了对手Goldcorp Inc 出价26亿加元(23.7亿美元)的收购要求，指称该出价条件不够好，且不符合其股东的最佳利益。

南非金矿生产商表示，他们已收到矿工和建筑业工会(Association of Mineworkers and Construction Union)的周四罢工通知，并称将寻求通过法院阻止罢工行动。(完)

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