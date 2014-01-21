全球金市：金价持稳，铂金因罢工活动而逼近两个半月高位

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
南非铂金矿工的主要工会表示，全球前三大生产商的矿工将自周四起展开罢工。此举将冲击全球逾半产量。
如果不看中国的黄金进口，2013年的金市就只能用极其悲惨来形容，但是就连这唯一的亮点也将在今年不复存在，今年中国黄金进口量料自去年的纪录高位下滑，进一步加大金价压力，分析师预计黄金将连续第二年下挫。
Osisko Mining Corp 拒绝了对手Goldcorp Inc 出价26亿加元(23.7亿美元)的收购要求，指称该出价条件不够好，且不符合其股东的最佳利益。
南非金矿生产商表示，他们已收到矿工和建筑业工会(Association of Mineworkers and Construction Union)的周四罢工通知，并称将寻求通过法院阻止罢工行动。(完)
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路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。