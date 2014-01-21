《中国报摘》--其他报纸重要消息1月21日

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
**上海证券报**
--过去两周，国内七支蓝筹上市交易基金(ETF)获得资金净申购逾56亿元人民币。业内人士表示，以往市场下跌中，汇金曾大手笔买入过蓝筹ETF，此次也可能是汇金出手。
--中国基金业协会数据显示，截至去年年底，中国境内共有基金管理公司89家，基金公司管理资产合计42,213.1亿元，其中管理的公募基金规模30,020.71亿元，时隔六年基金公募资产再度摸至3万亿。
--中国商务部发布对进口太阳能级多晶硅的反倾销反补贴调查最终裁定，决定自20日起，对原产于美国的进口太阳能级多晶硅征收反补贴税与反倾销税，对原产于韩国的该产品征收反倾销税。
**证券时报**
--根据45家信托公司在银行间市场披露的2013年业绩快报。九成信托公司去年净利润保持增长态势，其中中信、中融和平安信托净利润位居前三。
--两家创业板公司率先披露2013年年报。其中，佐力药业 净利润同比增长超过三成，双龙股份 净利润同比下降9.77%。
**每日经济新闻**
--记者获悉，工信部正在组织研究建立鼓励企业“走出去”的产业投资基金，一旦成型，其规模将达千亿元。
**经济参考报**
--记者获悉，作为首个尝鲜的境外非金融企业，德国梅赛德斯-奔驰 拟在中国境内发行人民币债券。首单“熊猫债”将在银行间债券市场发行，主承销商花落中国银行 。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。