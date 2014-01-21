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亚洲 | 2014年 1月 21日 星期二 09:01 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月21日

**上海证券报**

--过去两周，国内七支蓝筹上市交易基金(ETF)获得资金净申购逾56亿元人民币。业内人士表示，以往市场下跌中，汇金曾大手笔买入过蓝筹ETF，此次也可能是汇金出手。

--中国基金业协会数据显示，截至去年年底，中国境内共有基金管理公司89家，基金公司管理资产合计42,213.1亿元，其中管理的公募基金规模30,020.71亿元，时隔六年基金公募资产再度摸至3万亿。

--中国商务部发布对进口太阳能级多晶硅的反倾销反补贴调查最终裁定，决定自20日起，对原产于美国的进口太阳能级多晶硅征收反补贴税与反倾销税，对原产于韩国的该产品征收反倾销税。

**证券时报**

--根据45家信托公司在银行间市场披露的2013年业绩快报。九成信托公司去年净利润保持增长态势，其中中信、中融和平安信托净利润位居前三。

--两家创业板公司率先披露2013年年报。其中，佐力药业 净利润同比增长超过三成，双龙股份 净利润同比下降9.77%。

**每日经济新闻**

--记者获悉，工信部正在组织研究建立鼓励企业“走出去”的产业投资基金，一旦成型，其规模将达千亿元。

**经济参考报**

--记者获悉，作为首个尝鲜的境外非金融企业，德国梅赛德斯-奔驰 拟在中国境内发行人民币债券。首单“熊猫债”将在银行间债券市场发行，主承销商花落中国银行 。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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