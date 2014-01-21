《中国报摘》--其他报纸重要消息1月21日

--过去两周，国内七支蓝筹上市交易基金(ETF)获得资金净申购逾56亿元人民币。业内人士表示，以往市场下跌中，汇金曾大手笔买入过蓝筹ETF，此次也可能是汇金出手。

--中国商务部发布对进口太阳能级多晶硅的反倾销反补贴调查最终裁定，决定自20日起，对原产于美国的进口太阳能级多晶硅征收反补贴税与反倾销税，对原产于韩国的该产品征收反倾销税。