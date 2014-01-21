港报财经评论：中国“烂债”摇摇欲坠--信报1月21日

中国“烂债”摇摇欲坠/ 习广思

早前解构过美股及欧洲股市在2013年的回报，提到推动美股及欧股上涨的因素，主要是因为市盈率扩张，即投资者愿意给予更高估值来买同样的股票。来到2014年，欧股在资金流入的情况下，投资者或愿意再给予更高估值，但欧美股市要再上升，需要自力更生。换言之，除了昨天提及央行水喉宽松的政策因素，还需要配合盈利增长，以及合并收购等因素来推动。市场其实仍然乐观。穆迪经济师形容，凯恩斯口中的“兽性”（animal spirits）正在回归，观乎今年企业的开支及招聘情况，反映企业对增长前景的信心明显增加。经济“兽性”回归，显示市场对经济复苏的乐观情绪有增无减。

中国内地A股陷入冰点，资金取新股弃主板的情况短期或持续，更大隐忧是水紧持续、信托风险。市场揣测中国内地GDP目标或再下调，但是增长减速是大方向，中国经济在高原时期，难升但不会大跌，投资者要看的不再是增长，反而是水喉情况及经济转型机会。中资金融股续跌，昨天H股指数低位10,001点，收报10,040点，险守10,000关口。恒指则在中资蓝筹拖累下，昨天下跌204点，收报22,928点。大市全日成交额660亿港元。港股疲弱，但板块之间的“炒味”却显然易见。上周急涨的板块，例如新能源股、光伏股、环保股、页岩气股、医药股，近日回吐压力不细；反之，濠赌股烟花继续，彩票股续见大成交，一批手游股、支付系统股经数天整固后，成交虽然疏落，但已暂见支持而回升。博雅互动 、IGG 分别再涨12%及8.6%，证实这批股份依然是资金寻宝地。云游 则跌0.8%。

目前市况持续反映资金的选择，即大价蓝筹没故事可以憧憬，追逐概念、短线买卖、板块轮动成为股市特色。说穿了，港股正在一步一步地A股化。A股正在炒作什么?去年创业板一直都在炒新经济公司，港股只是步其后尘而已。强势股在高位往往有配股套现风险，海尔上周五股价创新高后，基金股东即套现。过去几个月，公司配股抽水时有发生，但重点是，在强势股身上，多数股份都能稳守配售价，整固过后继续上升。(B01)

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近期屡现假突破/ 苏子

上周五欧罗兑美元以大阴烛跌破100天SMA关键支持收市，但昨天亚洲市却未见触发更巨大的沽压，汇价低位仅见1.3506便已成功止跌回稳，到欧洲入市后已逐步回升至100天SMA附近争持，如昨晚100天SMA可以失而复得，则上周五的破位可视为假突破，欧罗兑美元短期内料将继续以上落市的形式运行，暂时可避免以单边市形式往下寻底。

上周初美元兑日圆亦以大阴烛跌破当时被视为不容有失的103.73日圆关键支持位，而且最后更在20天保历加通道底部支持以下收市，令当时的技术走势显得异常恶劣，理论上翌日不难跌破50天SMA支持；殊不知翌日美元兑日圆竟然以大阳烛回升至104.13日圆高位以上收市，使上周初的破位形成非常明显的假突破走势陷阱!因此，如昨天欧罗兑美元像上周二的美元兑日圆般，出现不跌反升以近全日高位收市的情况，相信在下周联储局议息前，汇价将在1.355至1.37区域内争持，暂难出现重大突破。

目前欧罗的3个月Euribor及3个月Libor短期利率均出现上升的情况，市场解释是因为欧洲央行的资产负债表已见收缩，故支撑欧罗区短期利率上升，并从而限制欧罗汇价短期内进一步下跌的空间。因此，若下周联储局议息后的声明内容令市场相信不会加快收水步伐，料欧罗兑美元将继续在近期的高位水准争持，暂时应不用担心会大跌。但若然声明内容显示，联储局已无可避免要加快收水的步伐，相信届时欧罗兑美元势必向下作出重大突破，正式结束持续多时的高位争持闷局。昨天澳元兑日圆所造的91.01日圆低位虽然跌破上月18日的91.13日圆低位，但由于破位后未见进一步考验去年9月的90.69日圆低位，故昨天的破位应为假突破，并有望找到短期重要底部。如昨晚高收，看好的投资者可考虑低吸，上望94日圆关口。(B14)